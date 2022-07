Proseguono le condizioni di tempo stabile sulla nostra regione a causa di un’ampia area di alta pressione stazionaria sull’Europa centro-occidentale. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo, ma con caldo un po’ più gradevole e afa in generale diminuzione per correnti più secche dai quadranti nord-orientali: queste le previsioni per i prossimi tre giorni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Simone Budelli.

Venerdì 8 luglio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in lieve calo (17/20°C), massime stazionarie o in lieve calo (31/34°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti moderati da nord.

Sabato 9 luglio 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o al più velato per il transito di qualche innocua nube ad alta quota.

Temperature: Minime stazionarie (17/20°C), massime in lieve calo (30/32°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli da nord.

Domenica 10 luglio 2022

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime stazionarie (17/20°C), massime in lieve aumento (31/33°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.