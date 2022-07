Regole anti-movida, Lega all’attacco: “Prolungare l’orario di chiusura dei locali”

Bergamo. Un’ordinanza per allentare le maglie delle regole anti movida, quella che verrà presentata da Alessandro Carrara, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega in uno dei prossimi consigli comunali. Solo poche settimane fa, infatti, in sede di discussione, la maggioranza aveva infatti votato a favore di un orario ridotto per la chiusura dei locali, precisamente mezzanotte per i giorni feriali e l’una per il fine settimana.

Ma il Carroccio non ci sta. E ripropone la questione, la rimette sul tavolo, senza porre l’urgenza, anche se in realtà, per gli esponenti del partito, la speranza è che se ne discuta al più presto: “Chiediamo, come dice il testo dell’ordinanza – spiega Carrara -, che vengano allungati gli orari di apertura dei locali. La nostra richiesta nasce da una lunga interlocuzione con i gestori e i titolari dei locali del centro, in particolare quelli di Santa Lucia e di Colognola, anche se devo dire essere un problema generalizzato a tutta la città, che si lamentano del fatto che già alle undici e mezza di sera devono cominciare ad avvisare i clienti che a breve devono andarsene. Non ne facciamo una guerra rispetto all’orario, nel senso che non stiamo chiedendo un momento particolare, ci basta sapere che si può allungare anche solo di mezz’ora sia durante la settimana che il sabato e la domenica”.

“Già parlare di movida a Bergamo fa abbastanza sorridere e questi orari non aiutano di certo. Questa categoria, e parlo dei gestori dei locali, ha bisogno di respiro e questa proposta mi sembra un’occasione degna di nota. Non ho chiesto un’urgenza perché non lo ritengo necessario, ma è chiaro che la stagione estiva non è lunga, quindi mi auguro ci sia spazio per parlarne in consiglio quanto prima”.