Promoberg, Patelli e De Ponti per il dopo Sannino

Bergamo. Dopo tre anni è arrivata al capolinea l’esperienza di Fabio Sannino alla guida di Ente Fiera Promoberg. Il commercialista classe 1962 di Romano di Lombardia nel 2019 era stato scelto per prendere in mano le sorti della società, sconvolta dall’inchiesta sui rimborsi che aveva coinvolto i vertici e portato alle dimissioni di Ivan Rodeschini.

Per la sua successione è già stato fatto il nome di Luciano Patelli, già vicepresidente di Ascom Confcommercio Bergamo e titolare della Patelliimmobiliare, nonchè ex presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari: potrebbe essere affiancato, nel ruolo di Amministratore Delegato, da Giovanni De Ponti, ex direttore di Federlegno tra i principali artefici della nascita e crescita del Salone del Mobile e altra figura molto vicina ad Ascom, socio di maggioranza della Fiera.

La decisione sarà presa venerdì 8 luglio, durante l’assemblea dei soci nella quale Sannino presenterà il Piano di Sviluppo da lui predisposto.

Tra le azioni più importanti intraprese da Sannino durante la sua gestione, peraltro in un periodo complicatissimo per il mondo delle fiere con la pandemia Covid che ne ha sconvolto piani e calendari, si ricorderà sicuramente la trasformazione di Promoberg da ente associativo a Società a responsabilità limitata, percorso concluso il 26 gennaio.

Un passo storico e, come lo definì lo stesso Sannino, “passaggio fondamentale per la modernizzazione dell’assetto organizzativo e societario di Promoberg, con conseguente maggiore trasparenza dell’operato e dei bilanci. Si tratta anche di una bella sfida, in quanto taluni contributi che abbiamo ricevuto in passato nel nostro ruolo di associazione no-profit ora non saranno più possibili: questo ci impegna ancora di più a ideare nuove manifestazioni e svilupparle in modo che generino gli adeguati profitti”.