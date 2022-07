Nations Cup, l’Italia di Davide Plebani vince il titolo nell’inseguimento a squadre

Trasferta trionfale per Davide Plebani che ha condotto l’Italia al successo nella Nations Cup di ciclismo su pista.

Il 25enne di Sarnico ha infatti offerto un importante contributo nell’inseguimento a squadre consentendo al quartetto azzurro di imporsi nella tappa di Calì e aggiudicarsi la Coppa del Mondo di specialità.

Schierato in compagnia di Francesco Lamon, Liam Bertazzo e Jonathan Milan, Plebani è subentrato a Michele Scartezzini durante il primo turno permettendo alla formazione tricolore di raggiungere e superare la Colombia.

Questo successo ha consentito all’Italia di approdare in finale e giocarsi le proprie chance nel confronto con la Cina vinto con il tempo di 3’58”081, risultato particolarmente importante in vista dei Campionati Europei in programma a Monaco di Baviera.

“Direi che siamo andati bene. Non è la prima volta che si gareggia su questa pista, anche in periodo preolimpico molti atleti si sono cimentati sull’anello colombiano – ha commentato il commissario tecnico Marco Villa – Eppure il nostro quartetto è riuscito nella notte a far registrare il record della pista. Segno che sono andati molto forte”.

A confermare l’ottimo momento del ciclismo bergamasco ci ha pensato Nicolas Milesi che si è messo al collo la medaglia d’oro ai Campionati Europei Juniores su strada.

Reduce dal sesto posto nella cronometro, il 17enne di Parre ha guidato l’Italia al titolo continentale nel team relay salendo sul gradino più alto del podio di Anadia in compagnia di Alessandro Cattani, Alice Toniolli e Valentina Zanzi.

Il portacolori della Ciclistica Trevigliese ha infatti tagliato il traguardo portoghese in 1h02’20” distanziando di soli tre secondi la formazione tedesca e di quarantuno quello estone.

Niente medaglia invece per Lorenzo Milesi che si è dovuto accontentare del settimo posto nella competizione dedicata agli Under 23.

Una prestazione sottotono per il 20enne di San Pellegrino Terme che non ha trovato il colpo di pedale migliore dovendosi accontentare della top ten, lontano oltre tre minuti dai vincitori.