Join the club, professionisti a confronto dal metaverso al crowdfunding

In un’ora di full immersion i professionisti hanno incontrato esperti del settore. La serata è proseguita all’insegna della convivialità con cena in vigna e a seguire dj-set.

Join the Club, l’evento dedicato ai liberi professionisti bergamaschi e allargato quest’anno anche agli imprenditori, replica il successo dell’edizione precedente. Martedì 5 luglio nella storica villa del complesso quattrocentesco dell’Agriturismo Celinate di Scanzorosciate, si è svolta una serata di formazione ma anche di svago e incontro informale. Docenti universitari, media specialist, legali, manager e altri esperti di settore hanno affrontato, in otto diverse stanze tematiche, i temi di maggiore attualità per il mondo delle libere professioni: dalle opportunità offerte dal metaverso a donne e imprenditoria, da start-up e crowdfunding all’identità fisica e digitale, passando per brand e digital identity, oltre alla sostenibilità energetica e al rapporto con il fisco. In un’ora intensa di full immersion (mezz’ora per ogni “room”) e scambio e confronto di idee, ogni professionista ha partecipato a due tra le otto stanze tematiche proposte, spostandosi da un tavolo all’altro nel pergolato della villa. L’evento, organizzato dal Gruppo Libere Professioni di Ascom Confcommercio Bergamo, è stato realizzato in collaborazione con Pro2B, il primo portale bergamasco che incrocia la domanda e l’offerta tra le prestazioni fornite dai liberi professionisti e le esigenze delle imprese.

“L’obiettivo è quello di continuare con eventi come questo ad agevolare il matching tra domanda e offerta -spiega Matteo Mongelli, presidente del Gruppo Libere Professioni di Ascom Confcommercio Bergamo-. Crediamo nell’importanza del network, base per la ripartenza, in un processo in cui i liberi professionisti sanno dare, con la loro molteplice e variegata esperienza tra diversi settori di business, un valore aggiunto”.

Il format di Join the Club è stato apprezzato particolarmente dalla senatrice Anna Rita Fioroni, presidente nazionale di Confcommercio Professioni: “È una formula interessante, da replicare anche in altri territori, che fornisce spunti di riflessioni stimolanti per il futuro”. La serata- trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina dedicata- è proseguita all’insegna della convivialità e dello scambio di idee tra la degustazione direttamente in vigna dei Valcalepio rosso e bianco prodotti dall’azienda agricola Celinate, e specialità, con particolare attenzione ai prodotti locali, proposte a buffet. Dopo la cena nel vigneto i professionisti hanno fatto le ore piccole con dj-set.