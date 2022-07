Infarto sull’aereo per Bergamo: 21enne salvato col defibrillatore

Appena salito sull’aereo che lo avrebbe portato da Trapani a Bergamo ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra colpito da infarto: a salvare la vita a un ragazzo di 21 anni sono stati il tempestivo intervento prima del personale di bordo e poi quello medico dell’aeroporto.

È successo su un volo Ryanair che stava per decollare dall’aeroporto siciliano con destinazione Orio al Serio nella mattinata di giovedì 7 luglio, attorno alle 7.30: come spesso accade in questi casi, il fattore tempo è stato fondamentale per far fronte all’emergenza.

Come raccontato da TP24.it, appena lo hanno visto privo di sensi lungo il corridoio del velivolo, i membri dell’equipaggio hanno subito iniziato le manovre di rianimazione e al tempo stesso si sono messi in contatto con la torre di controllo per chiedere supporto medico.

In pochi minuti a bordo dell’aeromobile è così arrivato il personale del servizio sanitario aeroportuale di Trapani che con l’utilizzo del defibrillatore è riuscito a rianimare il giovane che, caricato su un’ambulanza, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale S. Antonio della cittadina siciliana.