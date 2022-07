Inaugurato al Villaggio Gabrieli il laboratorio di sartoria “Atelier Patrizia”

Bergamo. È stato ufficialmente inaugurato “Atelier Patrizia”, il laboratorio di sartoria avviato nelle scorse settimane all’interno del Villaggio Gabrieli, la realtà che nel contesto dell’Istituto Palazzolo di Bergamo si occupa dell’accoglienza e dell’accompagnamento di giovani ragazze e donne che hanno vissuto dolorose situazioni di violenza e gravissimo disagio.

Si tratta di un progetto – sostenuto dal contributo di Fondazione Banca Popolare di Bergamo – che offre ad un gruppo di donne la possibilità di formarsi e di imparare un mestiere, quello della sarta: un bagaglio di competenze che sarà loro utile nel percorso di riavvicinamento ad una vita autonoma.

“L’“Atelier Patrizia” costruisce con le stoffe le tele del futuro – commentano Suor Maria Rosa Cattaneo, referente religiosa del progetto e Sara Modora, coordinatrice di struttura –, perché mette a disposizione uno spazio in cui le ragazze e le donne possono apprendere il mestiere della sarta, realizzare capi e accessori con le proprie mani, prendersi del tempo per sé per fare qualcosa di bello.

È gestito dalla maestra sarta Cristina Garlini, che tutti i giorni, insieme ad una volontaria, affianca il lavoro delle donne. È un sogno reso possibile grazie alle mani e al cuore di tante donne e uomini. I primi ad averci creduto sono i membri della Fondazione Banca Popolare di Bergamo che, con il suo finanziamento, garantisce la buona riuscita del progetto. Alcuni mobili poi, recuperati dalle varie realtà dell’Istituto Palazzolo, sono stati rimessi a nuovo e assumono ora quel gusto antico che sa di storia. Le stoffe di qualità arrivano dal cuore di Elena e Laura Marcora dell’azienda Varano Borghi 1813, mentre molti accessori sono stati donati da una merceria che era prossima alla chiusura. L’atelier di Patrizia ha tanti amici che sostengono i sogni delle Donne del Villaggio, tra questi il Rotary Club Isola Bergamasca-Ponte San Pietro.”

All’inaugurazione erano presenti, accanto a Suor Maria Rosa Cattaneo e a Sara Modora, la Madre Generale della Congregazione delle suore Poverelle suor Marilina Monzani e la Superiora Provinciale suor Carla Fiori, le ospiti della struttura, religiose ed educatrici, oltre a Paola Vitali in rappresentanza della Fondazione Banca Popolare di Bergamo.

Si riannodano così, è proprio il caso di dirlo, i fili di una storia che ormai dura da 70 anni. Erano infatti gli anni ’50 quando nasceva il Villaggio Gabrieli, allora aperto soprattutto a ragazze orfani.

Con l’obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni sociali emergenti – seguendo così il desiderio del fondatore dell’Istituto, San Luigi Palazzolo, l’intera struttura oggi vede la presenza di diverse case di accoglienza, sia per ragazze adolescenti che per mamme con figli che hanno vissuto dolorose situazioni di violenza e gravissimo disagio, accolte in locali protetti e poi accompagnate, grazie alla presenza di educatrici professionali, lungo il percorso di costruzione di un futuro nuovo.

È in questo contesto che è nato l’“Atelier Patrizia”, un nome anche questo non casuale, legato allo storico impegno di Suor Patrizia, la religiosa che fin dalla fondazione del Villaggio aveva cominciato ad insegnare taglio e cucito alle giovane orfane.

“Il sostegno alle attività dell’Istituto Palazzolo nasce dal riconoscimento di un impegno storico – dichiara Armando Santus, presidente di Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Al Villaggio Gabrieli non viene offerta solo una dimora sicura, ma viene insegnato anche un mestiere, un modo per ricostruire il proprio futuro. È bello vedere che i contributi erogati si traducono in azioni concrete e in un aiuto alle persone”.

Per saperne di più, scrivi a saramodora@istiututopalazzolo.it e tieniti aggiornata/o seguendo le pagine ufficiali Facebook e Instagram dell’Istituto Palazzolo.