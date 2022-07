Angeloni: “Anagrafe aperta anche ad agosto e da settembre gli sportelli polivalenti”

Bergamo. Il comune non va in vacanza. Niente ferie per i servizi garantiti dall’ente cittadino, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di tenere aperto l’ufficio anagrafe per tutto il mese di agosto. A raccontarlo è l’assessore competente, Giacomo Angeloni: “L’anagrafe è uno dei servizi più innovativi, che meglio si è evoluta in questi anni. E anche quest’anno si fa notare: abbiamo abituato i nostri cittadini a ridurre l’orario di apertura, durante l’estate, periodo in cui notoriamente la gente ha anche più tempo a disposizione. Quest’anno l’anagrafe non va in vacanza: non chiuderà infatti né nel pomeriggio né nelle sedi periferiche. Nessuna restrizione, dunque, continuando a lavorare su appuntamento e quindi senza attesa. Riusciamo a fare questo, e per questo ringrazio i miei colleghi di Giunta, perché abbiamo investito sulle assunzioni in questo settore: con noi infatti ci sono 6 nuovi operatori che sono, di fatto, il futuro del front office dell’anagrafe. Il loro battesimo sarà proprio ad agosto e cominciato chi da inizio aprile e chi da giugno. Il referendum sulla giustizia è stata la loro palestra”.

E da settembre, la grande novità: “Assolutamente sì. Non ci sarà più la divisione tra i vari sportelli, ma da subito dopo l’estate cominceremo a parlare di sportelli polivalenti, dove l’operatore del comune prende per mano il cittadino e lo accompagna al conseguimento di qualunque operazione debba fare. Faremo un po’ da mediatore culturale, con l’obiettivo che una persona possa arrivare allo sportello e imparare a sbrigare una pratica, la prossima volta, da solo. Garantisce l’autonomia e così non si chiudono gli uffici al pubblico. L’innovazione vale ma non è un imbuto che vale per tutti, specie per quelle persone che non hanno un computer o dimestichezza a fare da solo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che davvero mette al centro del fare comunale il cittadino”.