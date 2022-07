Summer Hits, Bounce o La tempesta perfetta? La tv del 7 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 7 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non commettere adultero”: per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal .

Spazio alla musica su RaiDue alle 21.20 con “Tim Summer Hits”. Dalle più suggestive piazze del nostro Paese, Andrea Delogu e Stefano De Martino portano nelle case degli Italiani i più grandi nomi della musica italiana e le hit dell’estate 2022.

Canale5 alle 21.30 proporrà “Scherzi a parte”.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà il talk-show “Zona bianca“, mentre su La7 alle 20.35 “In onda“.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il cacciatore di nazisti”; su Rai4 alle 21.20 “City of Crime”; su La5 alle 21.05 “Bounce”; su Iris alle 29.55 “La tempesta perfetta” e su Italia2 alle 21.10 “The eye”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Tugan Sokhiev e Gary Magee”. Tugan Sokhiev dirige l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con lui il baritono Gary Magee. In programma: Rachmaninoff, cantata Primavera; Borodin, Danze Polovesiane; Cajkovskij, Sinfonia n. 5.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 la serie “FBI – Most Wanted”; su La7D alle 21.20 il documentario “I segreti della corona” e su Mediaset Extra alle 21.15 “In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai