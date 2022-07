La salute dei denti va in vacanza

La bella stagione ci invita allo svago, al divertimento, all’attività fisica e a concederci piccoli sfizi. È il periodo in cui rompiamo la routine quotidiana e rivoluzioniamo le nostre giornate. Ma come possiamo rendere l’estate una bella stagione anche per i nostri denti? Ci sono piccoli accorgimenti che possono venirci in aiuto per goderci le vacanze e, al tempo stesso, non compromettere il risultato delle buone abitudini in fatto di igiene orale. Per esempio, concederci bibite fresche o bevande alcoliche, ma prestando attenzione a non eccedere. Oppure prestare attenzione alla tendenza estiva al consumo esagerato di alimenti zuccherati. Infine, non trascurare l’igiene orale, a cui in vacanza rischiamo di dedicare meno tempo, a volte lavando i denti frettolosamente e altre volte tralasciando l’uso del filo interdentale o del collutorio. Utilizzare gli strumenti giusti e dedicare il giusto tempo al lavaggio dei denti è il miglior consiglio per passare una buona estate.

Anche i professionisti dei Centri Implantologici Tramonte amano le vacanze e fanno tesoro di questi piccoli consigli per mantenere i propri denti in piena salute. Questi, infatti, sono i suggerimenti che offrono ai pazienti prima dell’estate per valorizzare ancora di più la salute dei denti e per riaccogliere tutti in autunno sapendo che avranno curato il benessere dei propri denti. Chi si affida ai Centri Implantologici Tramonte può affrontare la bella stagione con un sorriso luminoso e sano.

Scopri di più su come non trascurare la salute dei denti in estate…