Da Intesa Sanpaolo a 10 milioni a Beauty & Business Spa del gruppo Alfaparf

Osio Sotto. Da Intesa Sanpaolo un supporto di 10 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di Beauty & Business Spa, azienda del Gruppo Alfaparf che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica. L’intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’operazione rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti a Intesa Sanpaolo per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap italiane.

Nello specifico, il finanziamento S-Loan ESG di Intesa Sanpaolo è destinato al piano di sviluppo sostenibile dell’azienda che prevede sia l’incremento della quota di energia proveniente da fonti

rinnovabili e la compensazione delle emissioni di CO2 dell’energia proveniente da fonti fossili sia l’introduzione di programmi per promuovere la cultura della sostenibilità tra clienti e/o fornitori.

Tali finalità hanno trovato piena condivisione nella soluzione proposta da Intesa Sanpaolo attraverso il finanziamento S-Loan, che prevede il monitoraggio degli obiettivi rilevati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società. Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMI e riconoscendo la rilevanza degli investimenti per la conformità ai princìpi ESG.

Grazie al finanziamento a medio-lungo termine SLoan di Intesa Sanpaolo, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su uno riconoscimento di sconto sul tasso del finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. L’ottica di questa condivisione di obiettivi e della premialità risponde all’esigenza di favorire e accelerare la indispensabile transizione ambientale delle imprese clienti di Intesa Sanpaolo al fine di raggiungere quanto prima insieme al sistema produttivo italiano gli obiettivi di ripresa fissati nel PNRR.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese e sono considerati centrali nel Piano di Impresa 2022-2025. Oltre ad aver adottato regole per la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non convenzionale, Intesa Sanpaolo supporta le Pmi clienti attraverso gli S-Loan una linea specifica di finanziamenti creata nel 2020 ed inquadrata nel programma Motore Italia per sostenere, con un plafond di 2 miliardi di euro, le iniziative delle imprese verso la transizione ESG/Climate con un meccanismo di premialità al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ad ampio spettro.

Oltre agli S-Loan ESG e Climate Change l’offerta del Gruppo si è arricchita con gli S-Loan Diversity, Agribusiness, Turismo e con l’introduzione della garanzia Green SACE per l’80%. Sempre a supporto delle Pmi che avviano progetti di economia circolare e di riduzione dell’impatto ambientale Intesa Sanpaolo mette a disposizione il nuovo plafond Circular Economy da 8 miliardi di euro.

Entro il 2026, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.

“La sostenibilità d’impresa è un valore fondante della nostra cultura aziendale ed un elemento chiave della strategia di sviluppo del Gruppo”, ha dichiarato Sandro Formento, Chief Financial Officer di ALFAPARF GROUP. “Il Gruppo è concretamente impegnato a dare il proprio contribuito per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, attraverso una serie di progetti ed azioni in campo ambientale, sociale, economico e di governance. Siamo orgogliosi dei risultati e dei riconoscimenti raggiunti – nel 2021 e nel 2022 ALFAPARF GROUP è stata inserita tra i Leader della Sostenibilità nel report elaborato da Il Sole 24 ORE in collaborazione con Statista – che sono per noi uno stimolo a fare sempre meglio. In quest’ottica il finanziamento S-Loan ESG di Intesa Sanpaolo è un importante strumento a supporto del nostro percorso di sostenibilità”.

“Siamo da sempre fortemente impegnati a supportare le PMI del territorio in uno sviluppo sostenibile e oggi ancora di più, accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del PNRR. Per individuarne i bandi più adatti ai nostri clienti, abbiamo recentemente predisposto una piattaforma digitale e gratuita sul nostro sito web” dichiara Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo.

“Abbiamo erogato in Lombardia oltre 1 miliardo di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in favore di PMI che, come Beauty & Business Spa, sempre più si orientano verso obiettivi ESG, come la riduzione del proprio impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance. Cresce la consapevolezza, in un numero sempre maggiore di imprese, che essere green e condividerne l’orientamento conviene e consente sia un più agile accesso al credito sia un miglioramento dei livelli di competitività, di fatturato e di redditività”.