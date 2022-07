Cavernago, pomeriggio tra gli animali della fattoria per trenta bimbi ucraini orfani

Cavernago. Un pomeriggio di svago tra asini e pecore. Nei giorni scorsi una trentina di bambini ucraini orfani a causa della guerra in corso nel loro Paese, hanno trascorso qualche ora di relax in mezzo alla natura alla fattoria My Dream di Cavernago.

I ragazzini, scampati alle bombe russe e accolti in terra bergamasca a marzo, poche settimane dopo l’inizio del conflitto in cui hanno perso i genitori, sono ospitati all’hotel Posta di Rota Imagna. Son0 riusciti ad arrivare qui dopo un lungo e difficile viaggio dall’orfanotrofio di Berdiansk dove si trovavano.

Per allietare il loro soggiorno e favorirne l’inserimento, gli educatori che li seguono stanno organizzando iniziative come quella che si è svolta a Cavernago. Lì hanno potuto disegnare, colorare e realizzare lavoretti con i sassi colorati. E poi ancora suonare alcuni strumenti musicali come i tamburi e le maracas.

Ma il momento più atteso è stato quello della visita degli animali: asini, cervi, daini, pecore, volatili, cani e gatti. Per finire i rinfrescanti giochi d’acqua e la merenda tutti insieme.