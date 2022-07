Bergamo. Un uomo in scooter è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un autobus in via Cesare Battisti a Bergamo nel tardo pomeriggio di giovedì 7 luglio.

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, il centauro, a bordo di un Madison R180, poco prima delle 18 stava percorrendo la strada che costeggia l’ex caserma di Montelungo in direzione dello stadio. Giunto nei pressi dell’incrocio con viale Muraine, avrebbe cercato di superare le tante auto in colonna, ma appena ha messo la ruota nell’altra corsia ha urtato un bus di Arriva che viaggiava in direzione opposta, per raggiungere Mozzo.

L’uomo a bordo della due ruote è stato sbalzato dal mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica, con il personale sanitario che ha soccorso il ferito e l’ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato diverse fratture, tra cui una piuttosto seria al braccio destro. Illesi l’autista del pullman e i pochi passeggeri a bordo.

Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi la strada è stata chiusa al traffico, paralizzando mezza città.

Per regolare la circolazione e per i rilievi di legge sono arrivate due pattuglie della polizia locale.