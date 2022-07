Superquark, Tutto l’amore del mondo o By the sea? La tv del 6 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 luglio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Superquark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Kalipè – Un mondo migliore”. In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, il conduttore mostrerà come sia importante porre l’attenzione sulla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, e quanto sia fondamentale adeguare il nostro pensiero e i nostri comportamenti alle nuove emergenze ambientali per la tutela ed il benessere del nostro pianeta. Lo sguardo, però, com’è nello spirito di Kalipè, sarà sempre propositivo: Ossini mostrerà dunque come sia possibile costruire un “mondo migliore”, tema attorno a cui ruota l’intera puntata. Di questo ovviamente si parlerà anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a 3.462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco. E come sempre anche in questa puntata parteciperanno ospiti d’eccezione, a cominciare da Alessandro Gassmann, attore, autore e soprattutto simbolo del mondo green con le sue battaglie. A regalare brividi di musica sarà, però, anche la cantautrice Erica Mou che, con il suo ultimo album “Nature”, ha mostrato come pure la musica possa essere “kalipè”. Ad alternarsi sulla SkyWay, però, come sempre anche scienziati e tecnici con cui ragionare su come poter costruire il mondo di domani. Non mancheranno, ancora, le incredibili imprese condotte in prima persona da Ossini, a cominciare dal reportage imperdibile della sua scalata del Monte Cervino.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la mini-serie “L’ORA – Inchiostro contro piombo”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.20 c’è “Ma come fa a far tutto?”; su La5 alle 21.05 “Tutto l’amore del mondo” e su Iris alle 21 “By the sea”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Departure”. Un terrificante incidente coinvolge un treno ad alta velocità in viaggio da Chicago a Toronto. L’agente del TSIB Kendra Malley dovrà indagare sul disastro: malfunzionamento o attentato terroristico?

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Così fan tutte”. Dal Teatro Mercadante di Napoli, in occasione delle Settimane Musicali Internazionali 1990, Così fan tutte di Mozart diretto da Salvatore Accardo. Nel cast Lynne Dawson, Monica Groop, Roberto Frontali, Cecilia Bartoli, Raul Gimenez e Rolando Panerai.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 la serie “Chicago fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Radio Norba cornetto battiti live” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.