Regionali, il centrosinistra lavora su Cottarelli e Sala

I partiti hanno cominciato a confrontarsi in vista delle prossime elezioni regionali. Nel 2023 i cittadini lombardi saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri regionali: la data del voto non è ancora stata decisa ma, salvo sorprese, si dovrebbe svolgere in concomitanza con le politiche com’è avvenuto nel 2018.

Nel frattempo, iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati alla carica di governatore: le indiscrezioni si stanno moltiplicando, così come le ipotesi sulle convergenze o le divergenze all’interno degli schieramenti. Se nel centrodestra pare delinearsi una corsa a due fra l’attuale presidente della regione Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, che nei giorni scorsi hanno espresso la propria disponibilità a candidarsi, nel centrosinistra la situazione sembra più variegata e nebulosa. Lo scenario è quello di una coalizione ampia, che possa includere tutte le forze politiche disponibili a prendere parte al progetto: nella formula più estesa, idealmente, il perimetro potrebbe comprendere Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e altri partiti a sinistra come Sinistra Italiana. Fra le opzioni a cui starebbe lavorando una parte del PD c’è l’economista Carlo Cottarelli, ma tra i dem c’è chi sarebbe pronto a puntare sull’attuale sindaco di Milano, Beppe Sala. La sua recente rielezione a primo cittadino del capoluogo lombardo, però, potrebbe frenarlo nel dare la propria disponibilità alla corsa al Pirellone.

Qualora le forze politiche non raggiungessero l’accordo su uno di questi due nomi oppure la figura individuata non fosse disponibile a candidarsi, con ogni probabilità si dovrebbe ricorrere alle primarie. In questo caso potrebbero emergere altre candidature, ognuna delle quali avrebbe il sostegno delle diverse aree del territorio regionale. Nella provincia di Bergamo risulterebbe naturale formulare, per esempio, il nome di Jacopo Scandella, attuale consigliere regionale di minoranza, mentre nel Bresciano potrebbe emergere il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che nel 2023 conclude il suo secondo mandato alla guida della Leonessa d’Italia. Analogamente, da Crema potrebbe spiccare l’ex sindaco Stefania Bonaldi, che ha concluso il suo secondo mandato dopo la vittoria nel 2017.

A completare la panoramica dei nomi sul tavolo verso le regionali c’è l’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che spesso alle tornate elettorali risulta ricorrente per il centrosinistra.

Il dialogo fra i partiti proseguirà: si attendono sviluppi e, sicuramente, dopo l’estate tutto dovrebbe diventare più nitido.