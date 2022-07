Festival del Salento, ad Albino sei giorni fra gusto e divertimento

Albino. Ad Albino torna il Festival del Salento. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si svolge da martedì 5 a domenica 10 luglio all’estivo Spritz&Burger, proponendo sei giorni all’insegna del gusto e del divertimento.

La cucina sarà operativa tutte le sere dalle 19 alle 24, sabato e domenica anche a mezzogiorno per il pranzo. Protagonista della kermesse il cibo salentino e pugliese con un menù ricco di grandi classici. Non mancheranno certo le orecchiette fresche condite con burrata e pomodorini, la salsiccia e cime di rapa, con polpette al sugo, le puccie cotte nel forno a legna previste con diversi ingredienti. Super new entry di quest’anno il panzerotto classico pugliese ripieno di mozzarella e pomodoro.

Tra le proposte di carne sono previste le bombette pugliesi che sono involtini di capocollo ripieni di formaggio caciocavallo. Per chi volesse, ci sarà la possibilità di acquistare un piatto tris per provare diverse specialità, il tutto ad un prezzo contenuto. Anche il nostro partner Artisan Café creerà un cocktail ad hoc da abbinare ai piatti tipici pugliesi. A disposizione di chi parteciperà al festival, ci sarà l’area bimbi con i gonfiabili.

Non si accettano prenotazioni dei tavoli, ma si può venire direttamente ed occupare i tavoli, ordinando direttamente alla cassa o on line seguendo le istruzioni su ogni tavolo. Come sempre oltre al menù dedicato dell’evento, sarà sempre disponibile il nostro classico con burger, panini, carne alla griglia e pizze.