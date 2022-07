Europa Verde e Sinistra Italiana: alleanza in vista delle elezioni politiche

Europa Verde e Sinistra Italiana, insieme ad alcune reti civiche, con l’evento “Nuove Energie”, hanno deciso di avviare un percorso comune, un’alleanza politica, culturale, anche elettorale, di ampio respiro, per costruire in vista delle elezioni politiche del 2023 una proposta alternativa, innovativa, sostenibile, solidale e ambiziosa per l’Italia.

Lo annuncia Sinistra Italiana Bergamo attraverso una nota firmata, per Europa Verde, da Devis Dori – deputato bergamasco di Europa Verde – e, per Sinistra Italiana, da Alfredo Di Sirio – coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Bergamo. “Energie di pace – scrivono Dori e Di Sirio in una nota – per la diminuzione delle spese militari, per la ferma condanna dell’aggressione criminale della Russia nei confronti dell’Ucraina, per l’immediato cessate fuoco, per il no all’invio di armi in Ucraina e in tutti i Paesi in guerra, per una nuova politica internazionale in cui l’Europa sia protagonista. Nuove Energie per prendersi cura del pianeta e dei suoi abitanti, consapevoli della necessità di modificare un modello di sviluppo economico che distrugge, a nome del profitto privato, le risorse del pianeta e la vita delle persone, specialmente quelle più fragili e sfruttate”.

“L’Italia – evidenziano Dori e Di Sirio – è il primo Paese europeo per morti premature attribuibili all’inquinamento. La provincia di Bergamo è al quinto posto per lo smog derivato dai motori a diesel. Bergamo, insieme a Brescia, è la città con il più alto inquinamento dell’aria in Italia e in Europa. È inaccettabile che il governo Draghi abbia voluto incentivare ancora le auto a diesel, che non investa fortemente sulle auto-elettriche e sull’elettrificazione del trasporto pubblico. L’Italia è il Paese del Jobs Act, dove si è demolito pezzo per pezzo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, dove aumenta il costo della vita e i salari sono troppo bassi. Un Paese senza salario minimo e dove il lavoro è precario, sfruttato e alla mercé di imprenditori che delocalizzano la produzione. Un Paese dove le diseguaglianze aumentano vertiginosamente, la ricchezza è in mano a pochissimi super-ricchi che vedono accrescere sempre di più il loro patrimonio. I giovani faticano a entrare nel mondo del lavoro, a formare una famiglia e a mantenersi in modo autonomo. La politica di questo governo rischia di portare al collasso non solo il sistema produttivo ma anche il sistema di vita sociale del paese. Crescita esponenziale del debito pubblico, della mancata riforma del sistema fiscale in senso progressivo, non si fa una lotta seria all’evasione fiscale – la più alta d’Europa – uso massiccio dell’imposizione indiretta e dell’aumento dei costi e servizi pubblici sui consumatori e le fasce più povere, una inflazione galoppante che mangia drasticamente salari e pensioni”.

Guardando al futuro, Dori e Di Sirio proseguono: “Lo sviluppo del Paese passa attraverso le energie rinnovabili (in particolare solare ed eolico) e che abbandoni i combustibili fossili. Non possiamo dipendere energeticamente dalla Russia, ma non dobbiamo nemmeno buttarci nelle braccia di altri Paesi non democratici (es. Qatar). Noi proponiamo un modello di sviluppo alternativo che concili la difesa dell’ambiente con una nuova dignità del lavoro”.

Questa alleanza, che mette al centro i temi come l’ambiente, il lavoro e lo sviluppo economico, coinvolgerà in vista delle Politiche 2023 anche i temi localistici. Devis Dori e Alfredo Di Sirio specificano: “In bergamasca assistiamo a un impoverimento del territorio, a un forte consumo di suolo, con un’economia basata su mix di capannoni per la logistica e inutili o fallimentari infrastrutture (autostrada Bergamo-Treviglio, Brebemi). Bergamo deve primeggiare nel rispetto dell’ambiente, puntando sulla cultura e sul turismo sostenibile, e non sulla cementificazione. Anche a livello locale vogliamo un’economia basata sulle energie rinnovabili, sulle comunità energetiche, sul trasporto su ferro e non su gomma. Vogliamo un investimento sul trasporto pubblico e non un incentivo all’uso delle auto private come avverrebbe con la sciagurata realizzazione del Parking Fara in città alta. Una Bergamo dove l’aria sia respirabile e i cittadini non siano costantemente bombardati acusticamente dagli aerei e dai cargo dell’aeroporto di Orio. Insieme a tutte le organizzazioni ambientaliste discuteremo per costruire insieme delle proposte per rendere la bergamasca sostenibile. Parleremo con le lavoratrici e i lavoratori, le organizzazioni sindacali e gli enti locali per migliorare le condizioni di lavoro”.

“In questo momento – conclude la nota – la solidarietà di Europa Verde e Sinistra Italiana va alle lavoratrici e ai lavoratori della Maier Cromoplastica in sciopero e in presidio permanente per la possibile chiusura dello stabilimento di Verdellino e la conseguente delocalizzazione all’estero della produzione. Nei prossimi giorni presenteremo un’interpellanza parlamentare sulla vicenda tramite i deputati Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Devis Dori (Europa Verde-Verdi). Perché non è vero che non si può cambiare. Perché un altro mondo più giusto, libero e sostenibile è possibile”.