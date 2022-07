Esterno notte, i film di luglio alla Caversazzi

Bergamo. È ricca di film la programmazione di Esterno notte, la storica rassegna di cinema all’aperto al cortile della biblioteca Caversazzi a Bergamo in via Tasso 5. Per tutta l’estate sono in cartellone i titoli più apprezzati della stagione appena trascorsa, imperdibili anteprime e alcuni grandi classici in versione restaurata.

Ogni sera fino al 7 settembre verranno proiettate pellicole spaziando fra generi diversi, in modo da accontentare le differenti tipologie di spettatori.

Questa è la prima parte del programma; la seconda sarà disponibile entro la fine del mese di luglio.

ESTERNO NOTTE MERCOLEDÌ DA LEONI IN LINGUA ORIGINALE, SOTTOTITOLATO

Mercoledì 6 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Tarda primavera (Banshun) di Yasujiro Ozu

L’anziano vedovo Shikichi si finge intenzionato a risposarsi; ma è solo un espediente per convincere l’affezionatissima figlia…

In versione originale, sottotitolato in italiano

In collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

Giovedì 7 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

La scuola cattolica di Stefano Mordini

In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie…

Venerdì 8 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per…

Repliche

sabato 9 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Domenica 10 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Il ritratto del duca di Roger Michell

Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant’anni e qualcosa da dire, sempre. Contro il governo, contro la stupidità, contro…

Repliche

lunedì 11 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Martedì 12 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

L’Arminuta di Giuseppe Bonito

Estate 1975. Una tredicenne diventa, senza che nessuno chieda il suo consenso, “l’arminuta” cioè la ritornata. Fa cioè…

L’ENFANT TERRIBLE DEL CINEMA TEDESCO

TRIBUTO A FASSBINDER MERCOLEDÌ DA LEONI IN LINGUA ORIGINALE, SOTTOTITOLATO

Mercoledì 13 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Il matrimonio di Maria Braun (Die Ehe der Maria Braun) di Rainer Werner Fassbinder

Una giovane attraente tedesca, sposa di guerra, attraverso il mercato nero e la prostituzione riesce a diventare una brillante donna d’affari,…

In versione restaurata, in lingua originale, sottotitolato in italiano

In collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

Giovedì 14 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal

Leda Caruso è una docente universitaria americana di letteratura italiana, in vacanza presso una località di mare vicino a Corinto….

Venerdì 15 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

The French Dispatch di Wes Anderson

Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore e proprietario del quotidiano “The Evening Sun” di Liberty (Kansas), ha convinto anni prima il…

Repliche

Sabato 16 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Domenica 17 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Madres paralelas di Pedro Almodovar

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non…

Lunedì 18 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Ariaferma di Leonardo di Costanzo

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi…

Martedì 19 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Una vita in fuga di Sean Penn

Ispirato alla storia vera del più noto falsario della storia americana. Sean Penn è John Vogel, un padre anticonformista,…

ESTERNO NOTTE MERCOLEDÌ DA LEONI IN LINGUA ORIGINALE, SOTTOTITOLATO

Mercoledì 20 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Il gusto del sakè (Sanma no aji) di Yasujirô Ozu

Shuhei, ormai anziano, rimane completamente da solo nel momento in cui sua figlia Michiko convola a nozze. Per l’uomo, dirigente…

In versione originale, sottotitolato in italiano

In collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

Giovedì 21 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Tra due mondi di Emmanuel Carrère

Caen, Normandia. Marianne si è appena trasferita nella cittadina costiera da cui partono i traghetti per l’Inghilterra. Il marito…

Venerdì 22 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh

L’investigatore Hercule Poirot viene invitato dall’amico Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di…

Repliche

Sabato 23 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Domenica 24 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Lunedì 25 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Finale a sorpresa di Mariano Cohn, Gastón Duprat

Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario…

Martedì 26 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Gli Stati Uniti contro Billy Holiday di Lee Daniels

Il film racconta di un episodio drammatico che segnò la tormentata vita dell’artista. Nel 1939 compose una canzone diversa dalle altre:…

ESTERNO NOTTE MERCOLEDÌ DA LEONI IN LINGUA ORIGINALE, SOTTOTITOLATO

Mercoledì 27 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Fiori di equinozio (Higanbana) di Yasujirô Ozu

Hirayama Wataru è un ricco dirigente d’azienda: oltre a essere un punto di riferimento professionalmente, amici e conoscenti si…

In versione originale, sottotitolato in italiano

In collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

Giovedì 28 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Downtown Abbey 2 – Una nuova era di Simon Curtis

Violet Crowley, contessa di Grantham, riceve un’inaspettata eredità: un aristocratico francese le ha lasciato una villa in riva al…

Repliche

Venerdì 29 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Sabato 30 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Domenica 31 luglio alle 21.30 | Arena Estiva, via Tasso

Lunana – Il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji

In lotta con la professione che si è scelto, Ugyen è deluso dall’apprendere che per il suo ultimo anno di tirocinio verrà…

La programmazione potrebbe subire variazioni: gli organizzatori invitano gli spettatori a controllare gli orari sul sito www.lab80.it

L’Arena è accessibile fino a esaurimento posti. Per non restare fuori, è possibile acquistare il biglietto su arena.lab80.18tickets.it

All’interno dell’Arena è in funzione un servizio bar riservato agli spettatori. Ogni giorno alle 19 sui canali Facebook e Instagram della rassegna, dopo analisi meteo, l’eventuale spostamento della proiezione in Auditorium di Piazza Libertà. L’Auditorium è dotato di impianto di climatizzazione. In caso di pioggia imprevista a proiezione iniziata, non ci sarà interruzione e non sarà rimborsato il biglietto.