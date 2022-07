Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, un esame per studiare le carotidi

È un esame indolore, non invasivo e facilmente ripetibile, che permette di studiare le carotidi ovvero le arterie che portano sangue al cervello. Parliamo dell’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici o T.S.A. . Ma in cosa consiste? E in quali casi è indicato? Lo abbiamo chiesto al dottor Davide Foresti, chirurgo vascolare di Smart Clinic “Le Due Torri” e dell’unità ci chirurgia vascolare del Policlinico San Marco.

Dottor Foresti, che tipo di esame è il TSA?

Si tratta di una metodica diagnostica che studia le arterie che permettono il buon funzionamento del cervello, irrorandolo continuamente di sangue ricco d’ossigeno. Nello specifico, a essere analizzate sono le due arterie carotidi, posizionate anteriormente al collo e le due più piccole arterie vertebrali, localizzate posteriormente. Studiando la morfologia dei vasi (il diametro e lo spessore delle pareti), l’esame è in grado di individuare eventuali anomalie al flusso sanguigno, come la presenza di placche aterosclerotiche (accumuli di grasso), che ostacolano la circolazione del sangue verso il cervello. L’indagine permette quindi la diagnosi delle patologie del distretto cerebro-vascolare, provocate proprio dalla formazione di queste placche. Una tra tutte la stenosi delle carotidi, che a sua volta potrebbe favorire l’insorgenza di un ictus di tipo ischemico.

Come si svolge?

Si basa sull’utilizzo di una sonda che emette ultrasuoni (onde sonore) e ne registra gli echi di ritorno, generati dalla riflessione contro le strutture corporee (tessuti molli, ossa, muscoli etc.). Questi segnali vengono poi convertiti in impulsi elettrici e utilizzati per creare immagini immediate di vene e arterie. Ciò permette di visualizzare chiaramente eventuali alterazioni dei vasi e del flusso sanguigno, che appare con colori diversi: blu (vene) e rosso (arterie). L’esame viene eseguito in una stanza oscurata, con la persona distesa supina sul lettino. Si utilizza un gel che viene versato sul collo nudo e permette di trasmettere meglio gli ultrasuoni attraverso la pelle.

Quando è indicato?

Questo esame è utile come screening cerebrovascolare per chi ha familiarità per aterosclerosi, fattori di rischio per ostruzione arteriosa quali obesità, dislipidemia (alterazioni della quantità di lipidi o grassi nel sangue, in particolare trigliceridi e colesterolo), diabete, ipertensione arteriosa. Anche chi soffre di coronaropatia, soprattutto se clinicamente rilevante, ha indicazione allo screening carotideo. Infine, altra categoria particolarmente importante è rappresentata dalle persone in cui si sono già manifestate patologie cerebrovascolari (come ictus o emorragie cerebrali).

Ha controindicazioni?

Impiegando ultrasuoni, innocui per la persona, l’esame è sicuro e può essere tranquillamente ripetuto. Inoltre, non interferisce con l’utilizzo di apparecchi acustici, che si possono continuare a indossare anche durante l’indagine, o pacemaker.