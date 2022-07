Covid, a Bergamo 1.065 positivi nelle ultime 24 ore: “Proteggiamo gli anziani”

Sono 1.065 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 13.681 in Lombardia a fronte di 52.763 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 25,9%. Questi i dati contenuti nel bollettino di mercoledì 6 luglio. Negli ospedali lombardi si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva, 68 nei reparti. Sono invece 12 i decessi.

“In questo periodo, ricordiamoci di proteggere i nostri anziani: usiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani, soprattutto quando siamo vicini a loro, proprio per ridurre il più possibile il contagio. E poi vacciniamoli, i nostri anziani, perché una quarta dose oggi significa un richiamo e quindi un aumento degli anticorpi che riduce la possibilità di contagio”. Così il presidente degli Ordini dei Medici Filippo Anelli, che torna a ribadire la necessità di proteggere i soggetti fragili dalla nuova ondata di Covid.

“La nostra voglia di riprendere la vita normale di vivere come se il Covid non ci fosse, è ora forte e sentita da tutti – aggiunge -. Da qui, la necessità di proteggere i fragili, con le norme igieniche e i vaccini”. E, se il contagio dovesse comunque avvenire, intervenire, quando è il caso, con gli antivirali. “Un invito ai nostri colleghi, a tutti i colleghi: usiamo gli antivirali quando è possibile – conclude Anelli – naturalmente tenendo conto del valore della funzionalità renale e soprattutto delle interazioni con i vari farmaci. Gli antivirali sono un presidio molto utile, si possono usare a domicilio, a casa, e sono prescrivibili dal proprio medico di famiglia e reperibili poi in farmacia. Possono essere un vero e proprio presidio terapeutico nei confronti del Covid”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 52.763, totale complessivo: 38.923.499

– i nuovi casi positivi: 13.681

– in terapia intensiva: 29 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.171 (+68)

– i decessi, totale complessivo: 40.898 (+12)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.529 di cui 1.755 a Milano città;

Bergamo: 1.065;

Brescia: 1.691;

Como: 742;

Cremona: 502;

Lecco: 380;

Lodi: 363;

Mantova: 580;

Monza e Brianza: 1.223;

Pavia: 755;

Sondrio: 177;

Varese: 1.232.