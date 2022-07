Cinema all’aperto, i film di luglio all’Arena Santa Lucia

Bergamo. È ricca di film la programmazione di Arena Santa Lucia, la rassegna di cinema all’aperto organizzata negli spazi della scuola Imiberg. Per tutta l’estate sono in cartellone prime visioni, anteprime, film per famiglie, film d’essai, documentari, classici, film in lingua originale e serate speciali.

Ogni sera fino al 28 agosto verranno proiettate pellicole spaziando fra generi diversi, in modo da accontentare le differenti tipologie di spettatori.

Questo è il programma dei prossimi titoli.

Giovedì 7 luglio

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo

In un carcere in dismissione, alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità.

Venerdì 8 luglio

IL LUPO E IL LEONE di Gilles de Maistre,

Alla morte del nonno, Alma, una pianista di vent’anni, torna nella casa in cui ha passato l’infanzia, su un’isola sperduta del Canada. Qui, tutto cambia quando nella sua vita compaiono un cucciolo di lupo e uno di leone in difficoltà. Sceglie di tenerli entrambi per salvarli ed è allora che accade qualcosa di impensabile: i due animali crescono insieme e si amano come fratelli. Il loro universo bucolico verrà messo in pericolo il giorno in cui in loro segreto verrà scoperto.

Sabato 9 e domenica 10 luglio

ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh

Il detective Hercule Poirot è a bordo di un affascinante battello in crociera sul fiume Nilo, di cui sono ospiti anche due giovani in viaggio di nozze. L’atmosfera idilliaca, però, è infranta presto da morti violente e da una spasmodica ricerca dell’assassino.

Lunedì 11 luglio

ELVIS di Baz Luhrmann

– versione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Uno spaccato della vita di Elvis Presley, icona del rock’n’roll, lungo tre decenni, segnati dal rapporto che la star aveva con il manager Tom Parker.

Martedì 12 luglio

ONE DAY ONE DAY di Olmo Parenti

FILMDOC spazio al documentario

Un giorno, forse, le cose andranno meglio. È sempre proiettata verso il futuro la condizione di miglioramento per gli immigrati senza documenti in Italia, quelli intervistati e ritratti da Olmo Parenti nel suo documentario. Perché il loro presente non prevede garanzie, solo lavoro in nero e sottopagato nei campi, e rifugi di fortuna in edifici abbandonati e baraccopoli.

Mercoledì 13 luglio

FINALE A SORPRESA con Penelope Cruz e Antonio Banderas

Quando un imprenditore miliardario decide di realizzare il più grande film della storia, pretende il meglio. Ingaggia la famosa regista Lola Cuevas (Penélope Cruz) e due attori di grande talento ma con un ego ancora più grande. Passando per una serie di prove sempre più eccentriche, Félix e Iván devono confrontarsi non solo tra loro, ma anche con il peso della propria fama. Chi rimarrà quando le cineprese inizieranno finalmente a girare?

Giovedì 14 luglio

TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère, con Juliette Binoche

Marianne Winckler, una nota scrittrice, va a vivere nel nord della Francia per fare delle ricerche utili alla stesura del nuovo libro sul tema della precarietà. Senza rivelare la sua identità, viene assunta come addetta alle pulizie, lavorando con un gruppo di altre donne. Nel suo nuovo ruolo, sperimenta l’instabilità economica e l’invisibilità sociale in prima persona. Ma scopre anche cosa significano il sostegno reciproco, la solidarietà e la forza dei legami, tra lavoratrici.

Venerdì 15 luglio

SONIC 2 di Jeff Fowler

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto ad avere maggiore libertà. Tom e Maddie accettano allora di lasciarlo a casa mentre loro vanno in vacanza. Ma, non appena partiti, con il dottor Robotnik in compagnia di un nuovo partner alla ricerca di uno smeraldo in grado di costruire e annientare le civiltà, Sonic farà squadra con Tails per intraprendere una nuova missione.

Sabato 16 e domenica 17 luglio

LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Dorji

In lotta con la professione che si è scelto, Ugyen è deluso dall’apprendere che per il suo ultimo anno di tirocinio verrà mandato in una scuola di Lunana, nel Bhutan settentrionale, dove si giunge dopo sette giorni di duro cammino a piedi. L’alta quota e la mancanza delle cose più elementari spingerebbero Ugyen ad andare via appena arrivato ma in breve i bambini del posto cercano di conquistarlo. Non hanno però molto tempo a disposizione: Ugyen dovrà prendere una decisione prima che l’arrivo nel gelido inverno lo blocchi sull’Himalaya.

Lunedì 18 luglio

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO di Jean-Luc Godard

– versione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Michel è un giovane spostato: moderno erede dei romantici maledetti è incapace di vivere secondo le regole della società borghese. Ruba un’auto, fugge verso l’Italia, ma la polizia lo insegue. Due agenti lo intercettano e Michel ne uccide uno. Torna a Parigi dove trova rifugio da Patricia, una giovane americana con la quale ha una complicata storia d’amore. La conclusione del loro rapporto coincide con una nuova denuncia alla polizia. Per Michel la resa dei conti è sempre più vicina.

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio

DOWNTON ABBEY II – UNA NUOVA ERA di Simon Curtis

1928. La Contessa Madre ha appena ereditato una villa nel sud della Francia, che vorrebbe lasciare in eredità a Sybbie, la figlia di Lady Sybil e Branson. Intanto, un regista ha scelto Downton Abbey come luogo in cui ambientare il suo prossimo film, notizia che genera eccitazione soprattutto in Daisy e Anna, elettrizzate all’idea di conoscere dal vivo i loro idoli cinematografici. A quel punto la famiglia approfitta dell’arrivo della troupe cinematografica per andare a visitare la villa in Francia.

Giovedì 21 luglio

IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell

Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, ruba dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiede un inconsueto riscatto: restituirebbe il dipinto solo se il governo si impegnasse di più a sostegno degli anziani, per i quali si è già battuto in precedenza.