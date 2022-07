Bergamo centra l’obiettivo: diminuzione del 20% dell’inquinamento

Bergamo. Obiettivo centrato. L’analisi del Paes, il piano d’azione per l’energia sostenibile, promuove l’amministrazione comunale di Bergamo a pieni voti. E a dimostrarlo, ancora una volta, sono i numeri: riduzione reale del 23%, con tutti i settori in evidente diminuzione, fatto salvo per l’agricoltura (+ 69%) e per i trasporti con una crescita del 16%. Valutando l’andamento delle emissioni per vettore, poi, tra il 2005 e il 2020 le emissioni di gas naturale fanno registrare una contrazione del -32%, quelle di energia elettrica del -13%, quelle di benzina diminuiscono del -26% e quelle di gasolio del -20%.

“Le strategie generali definite nella stesura del PAES fissano per il nostro comune un obiettivo di riduzione di CO2 valutato in termini assoluti, non considerando il settore produttivo, pari al 20% – ha spiegato l’assessore all’ambiente Stefano Zenoni -. Tali parametri, mantenuti invariati, costituiscono un obiettivo di riduzione assoluto pari a 135’095 tonnellate di CO2, tale per cui le emissioni al 2020 siano pari a 464’952 t di CO2. L’obiettivo individuato nel PAES è stato raggiunto e superato. Il Piano d’azione per l’energia sostenibile, assunte partecipando al Patto dei sindaci, ha visto in campo 11005 realtà amministrative non solo d’Europa, con riduzione del 20% prendendo in esame un anno base, che per Bergamo è il 2005, l’anno del picco, mentre per il 2030 l’obiettivo sarà del 40%, sempre prendendo in esame l’anno di riferimento”.

L’assessore, poi, guarda lontano facendo riferimento all’esperienza di Bruxelles: “Ho partecipato ad un momento di approfondimento specifico per i rappresentanti delle 100 città pilota che hanno scelto di puntare sulla transizione climatica. Quello che è stato evidenziato e sottolineato come elemento di premialità è stato proprio l’assegnazione dei fondi. Le 100 città, e quindi anche Bergamo, avranno dunque una corsia preferenziale rispetto alle richieste ordinarie. Ci hanno anche comunicato che la banca europea d’investimento attiverà dei tassi agevolati volti a favorire azioni di transizione ecologica per il terziario e per le industrie”.

E lo sguardo vola ai due anni che mancano alla fine del mandato: “Da qui alla fine del mandato, oltre al Pmus, abbiamo diversi interventi da portare avanti e da realizzare in termine di mobilità come ad esempio l’incremento e il rinnovo della flotta del trasporto locale pubblico, la Teb, l’eBRT, oltre che la volontà di concentrare gli sforzi in maniera sostanziale sulla logistica urbana, quella dell’ultimo miglio, e le azioni legate alla ciclabilità, nuovi luoghi di sosta protette. Lato ambiente, direi il tema dell’energy management: il comune punterà, soprattutto per gli edifici di proprietà e quelli scolastici, sull’efficientamento e sul teleriscaldamento”.

Silvano Armellini, il dirigente in carico all’ufficio competente: “Guardando lontano e ragionando sempre in termini di fondi europei, posso dire che la prima call sarà a novembre, aperta, nella quale verranno assegnati 30 milioni. All’Italia ne arriveranno 1-2 circa, quindi praticamente nulla. E in questo senso, per potenziare le sinergie, stiamo pensando ad un progetto, da presentare entro novembre, capace di unire le 9 città italiane coinvolte per essere più forti, dando vita così ad una governance in grado di andare oltre. Fare rete è e resta fondamentale”.

I consumi

Dal confronto tra 2005 e 2020 emerge una riduzione dei consumi del -13%. Si registra un calo in tutti i settori, in controtendenza il produttivo (industria e agricoltura) che però è stato escluso dall’obiettivo del PAES e il settore dei trasporti privati e commerciali. Escludendo il settore produttivo il calo è pari -16%. Il settore maggiormente energivoro risulta essere quello residenziale con il 33% circa dei consumi totali, seguito da vicino dal settore del terziario con il 32%. Al comparto pubblico è imputabile il 2.2% dei consumi. Nel 2020, a differenza del 2005, non si registra consumo di olio combustibile, i consumi di energia elettrica calano del -10%, quelli di gas naturale circa del -30%. Diminuiscono anche i consumi di gasolio (-20%).

Illuminazione pubblica

Il settore prevalente è quello del terziario (58% nel 2019). L'andamento dei consumi di energia elettrica è in calo del 2% circa negli anni considerati in modo particolare cala l'industria (12%).

Impianti fotovoltaici

La maggior parte degli impianti sono di piccole dimensioni, la diffusione di questo tipo di impianti non è ancora capillare, ne sono infatti stati registrati 721 rispetto ad un numero di edifici pari a 8862 nel 2011. La produzione di fotovoltaico è pari al 2.9% circa dei consumi elettrici registrati da EDistribuzione nel 2019.

Energia termica

Sul territorio comunale sono presenti 2 reti di Teleriscaldamento, quella di Bergamo Monterosso e quella di Bergamo. Per il 2020, su più di 80.000 edifici calcolati, il fattore di emissione calcolato grazie al termovalorizzatore di Goitara è pari a 0.10628 t CO2 /MWh.

Le emissioni

Tra il 2005 e il 2020 le emissioni calano del -21%. Si registrano cali in tutti i settori, gli unici due settori che fanno registrare una crescita delle emissioni sono quello dell’agricoltura che però non è compreso nel calcolo dell’obiettivo del PAES e il settore dei trasporti privati e commerciali (+16%). Escludendo il settore produttivo il calo è pari al – 23%. Il settore maggiormente emissivo è il settore terziario con il 34% delle emissioni totali, il settore residenziale è responsabile del 30% delle emissioni totali. Al comparto pubblico è imputabile il 2.4% delle emissioni totali. Valutando l’andamento delle emissioni per vettore tra il 2005 e il 2020 le emissioni di gas naturale fanno registrare una contrazione del – 32%, quelle di energia elettrica del -13%. Le emissioni di benzina diminuiscono del -26%, quelle di gasolio del -20%.