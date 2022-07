Urtato alla testa dalle forche di un muletto: operaio grave al Papa Giovanni

Palazzolo sull’Oglio (BS). Un operaio di 40 anni è rimasto ferito in modo grave all’interno dell’azienda agricola per la quale lavora: l’infortunio poco dopo le 7.30 di martedì 5 luglio, in via Bosco Levato a Palazzolo sull’Oglio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato urtato alla testa dalle forche di un muletto, riportando un forte trauma cranico e una ferita.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’elisoccorso, i tecnici dell’Asst della Franciacorta e i carabinieri della compagnia di Chiari.

Dopo le prime cure in loco, il paziente è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.