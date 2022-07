Scherma, Roberta Marzani bronzo nella spada ai Giochi del Mediterraneo

Orano (Algeria) – La bergamasca Roberta Marzani ha conquistato la medaglia di bronzo nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. La spadista dell’Esercito che si allena alla Società del Giardino di Milano con il Maestro Alfredo Rota si è fermata in semifinale al cospetto di un’altra azzurra, Giulia Rizzi, poi vincitrice della gara sulla terza italiana in gara, Nicol Foietta.

Giornata quasi perfetta per il Team Italia della spada, condotto proprio da Alfredo Rota, che ha mandato a podio tutti e sei gli atleti in gara, tre nella prova femminile e altrettanti in quella maschile. La vittoria della prova maschile è andata, però, all’egiziano numero 8 del ranking mondiale Mohamed Elsayed che ha superato in finale Valerio Cuomo. Al terzo posto gli altri due azzurri, Matteo Tagliariol e Giacomo Paolini.

Roberta Marzani ha iniziato la sua gara con un girone da 5 vittorie su altrettanti incontri che le hanno consegnato la testa di serie numero 1 del seeding dell’eliminazione diretta. Entrata in gara nel tabellone dei quarti, la bergamasca ha avuto la meglio sulla serba Grijak per 15-8. La semifinale ha visto Giulia Rizzi prendere un vantaggio che si è dilatato fino al +4 sul 13-9. Non è bastata una splendida reazione tecnica e di orgoglio di Roberta Marzani per raddrizzare l’incontro. Arrivata sul -1, 12-13, l’allieva di Alfredo Rota non è riuscita a pareggiare il match e a chiuderlo in suo favore. 15-12 il risultato finale per l’atleta friulana.

Martedì ad Orano si chiude il programma della scherma con le prove di fioretto.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 – SPADA FEMMINILE – Orano (Algeria), 4 luglio

Finale

Rizzi (ITA) – Foietta (ITA) 15-8

Semifinali

Rizzi (ITA) b. Marzani (ITA) 15-12

Foietta (ITA) b. Vanryssel (Fra) 15-9

Quarti

Marzani (ITA) b. Grijak (Srb) 15-8

Foietta (ITA) b. Fernandez Calleja (Esp) 15-10

Rizzi (ITA) b. Vitalis (Fra) 15-10

Tabellone dei 16

Rizzi (ITA) b. Gueham (Alg) 15-10

Fase a gironi

Nicol Foietta: 4 vittorie, 0 sconfitte

Roberta Marzani: 5 vittorie, 0 sconfitte

Giulia Rizzi: 4 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (17): 1. Giulia Rizzi (ITA), 2. Nicol Foietta (ITA), 3. Roberta Marzani (ITA), 3. Eloise Vanryssel (Fra), 5. Coraline Vitalis (Fra), 6. Alexandra Louis Marie (Fra), 7. Jana Grijak (Srb), 8. Sara Fernandez Calleja (Esp)

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 – SPADA MASCHILE – Orano (Algeria), 4 luglio

Finale

Elsayed (Egy) b. Cuomo (ITA) 15-13

Semifinali

Cuomo (ITA) b. Tagliariol (ITA) 15-10

Elsayed (Egy) b. Paolini (ITA) 15-14

Quarti

Tagliariol (ITA) b. Allegre (Fra) 15-5

Cuomo (ITA) b. Yasseen (Egy) 12-8

Paolini (ITA) b. Elsokkary (Egy) 15-10

Tabellone dei 16

Tagliariol (ITA) b. El Haouari (Mar) 15-7

Cuomo (ITA) b. Taliotis (Cyp) 15-7

Paolini (ITA) b. Elkord (Mar) 15-8

Fase a gironi

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Tagliariol: 5 vittorie, 0 sconfitte

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (25): 1. Mohamed Elsayed (Egy), 2. Valerio Cuomo (ITA); 3. Matteo Tagliariol (ITA), 3. Giacomo Paolini (ITA), 5. Mohamed Yasseen (Egy), 6. Daniel Jerent (Fra), 7. Paul Allegre (Fra), 7. Ahmad Elsokkary (Egy)