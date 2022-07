In cosa consiste un intervento di liposuzione? - BergamoNews

La liposuzione o liposcultura è uno degli interventi di chirurgia estetica più eseguiti al mondo. Non solo per migliorare l’aspetto estetico, ma anche perché rappresenta la soluzione ad un significativo cambio di vita che ha coinvolto le ultime 4 generazioni. Gran parte dei nostri spostamenti sul lavoro durano ore, che ci obbligano a rimanere per molto tempo seduti; spesso (sempre per motivi di lavoro) ci fermiamo a mangiare fuori casa, optando per piatti ricchi di condimenti e carboidrati. Questo stile di vita ha causato un peggioramento e anche una vera e propria “caduta” (in senso di cedimento) di alcune parti del nostro corpo: il tessuto adiposo si localizza sempre di più e in modo antiestetico sull’addome, intorno ai fianchi, sotto il mento, l’interno ed esterno delle cosce o all’interno delle ginocchia.

Per chi è indicato l’intervento di Liposuzione?

È un intervento adatto a tutti i maggiorenni, previa una valutazione pre-operatoria che include: esami ematochimici e strumentali, attente visite specialistiche con l’anestesista, in modo da garantire il nulla osta all’intervento chirurgico. La Liposuzione non viene, invece, consigliata qualora si presentassero delle problematiche di salute, quali: cardiopatie, neuropatie o malattie del metabolismo. Ma generalmente, la maggior parte delle persone può affrontare senza problemi un intervento di Liposuzione.

Come funziona l’intervento di Liposuzione?

Per effettuare questo tipo di intervento si utilizzano micro cannule che vengono inserite nel corpo del paziente, specificatamente nelle zone dove il tessuto adiposo si è concentrato: queste micro cannule, collegate a dei macchinari, permettono l’aspirazione e quindi l’eliminazione del tessuto adiposo in eccesso. Se il tessuto adiposo da rimuovere è di piccola entità, l’intervento di Liposuzione può essere eseguito in anestesia locale e quindi con una piccola sedazione cosciente. In questo caso il paziente viene dimesso in day hospital.

Qualora, invece, il tessuto adiposo da rimuovere sia di entità più importante, si procede con una piccola anestesia generale, che permette al chirurgo plastico di operare anche per un tempo più prolungato. In questo caso, anche presso la clinica Villa Sant’Apollonia di Bergamo che io dirigo, il paziente verrà invitato a trascorrere una notte di degenza, per poterlo dimettere il giorno dopo, senza problemi.

Cosa bisogna fare nella fase post-operatoria?

Il periodo post-operatorio può essere fastidioso, ma sicuramente non doloroso, anche perché viene gestito con degli appositi farmaci da somministrare per via orale: dai semplici antibiotici agli anti infiammatori o anti dolorifici da banco. Presso la clinica Villa Sant’Apollonia di Bergamo forniamo anche una guaina contenitiva, che il paziente potrà indossare per 10-15 giorni o al massimo 3 settimane, in base al tipo di intervento a cui si è sottoposto. Questa guaina può essere tranquillamente indossata sotto gli abiti e quindi invisibile.

Solo in certi casi si somministrano anche anti coagulanti o antiedemigeni, per evitare eventuale gonfiore, soprattutto in caso di Liposuzione alle gambe. Quindi la ripresa post-operatoria è discretamente rapida, anche se dipende dalla durata dell’intervento di Liposuzione e quindi dall’entità di tessuto adiposo da asportare. Generalmente al paziente bastano 2-3 giorni per riprendere la normale attività lavorativa ed entro una settimana circa anche l’attività sportiva.

Ovviamente i nostri chirurghi plastici a Bergamo invitano il paziente ad alcuni controlli già nei giorni successivi e poi dopo un mese circa, per monitorare il risultato e verificare che non vi sia alcun problema.

Dott. Giorgio Toffanetti, ci fa qualche esempio di interventi di Liposuzione?

Volentieri!

Il primo caso di cui vi voglio parlare è quello di Maria, una ragazza di 22 anni che, nonostante una discreta attività fisica e un’attenzione alla propria dieta, non riusciva ad eliminare l’accumulo di tessuto adiposo, in particolar modo all’interno ed esterno delle cosce e all’interno delle ginocchia. Dovendo intervenire su una piccola parte di tessuto in eccesso, con lo staff di chirurghi plastici abbiamo deciso per una semplice sedazione cosciente: l’intervento è durato solo 45 minuti e Maria è rimasta ricoverata semplicemente in day hospital, potendo tornare a casa già la sera stessa.

L’altro caso di cui vi voglio parlare è quello di Giovanni, 48 anni, che lamentava un accumulo di grasso a livello dell’addome e dei fianchi: le cosiddette “maniglie dell’amore”. Giovanni era piuttosto demoralizzato per il fatto che, benché si impegnasse molto con attività fisica e una dieta, non riusciva a perdere i chili in eccesso in quelle specifiche zone del corpo.