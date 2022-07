Gori agli Stati Generali della Cultura: “È come il lievito per rafforzare la comunità”

Torino. Il sindaco Giorgio Gori, insieme al collega Emilio Del Bono, agli Stati Generali della Cultura a Torino. Una kermesse dedicata allo sviluppo dell’industria culturale italiana, con una particolare attenzione al tema del Uno sguardo ampio sulle opportunità che il nostro ricco patrimonio, fatto di beni e di intelligenze diffusi, che offre allo sviluppo socio economico del Paese e all’affermazione del brand Italia nel mondo.

La parola chiave dell’intervento del sindaco è stata lievito: “La cultura è come un lievito per rafforzare la comunità tutta. E’ il primo obiettivo che dobbiamo perseguire”.

A giocarsi la partita del turismo, perché è di questo che si parla, in previsione dell’anno prossimo, appunto, anche il primo cittadino di Bergamo: “Quello che ci attende è un grande evento, che vedrà Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Direi che l’obiettivo che abbiamo è ampio e ambizioso, che certamente deve andare oltre dicembre 2023. E il tema è dunque molto vasto, assolutamente non riconducibile ad una mera dimensione di accoglienza turistica: si tratta infatti di un punto complesso che si lega pure ad una necessità, che si ripresenta all’indomani di una lunga e sofferta stagione pandemica, che ovviamente ha fatto registrare un segno negativo. Oggi siamo di fronte ad una dinamica opposta, con una spinta fortissima, una dinamica nel segno più. E la registriamo anche a Bergamo. Questo ci fa molto piacere, ma accende anche una grande attenzione sulla presenza, presenza che vogliamo e che accogliamo ma che non deve stravolgere i luoghi, soprattutto quelli più delicati. E, nel nostro caso, per Bergamo, è rappresentata da Città Alta, il cuore storico della nostra città, un luogo prezioso ma delicato per cui dobbiamo sì coltivare ma anche proteggere, soprattutto in termini di ambiente e natura, perché venga valorizzata ma non diventi un parco giochi”.