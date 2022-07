Giochi del Mediterraneo, Cagnin e Frosini trascinano l’Italia all’oro nella pallavolo

Sale a cinque il numero di medaglie d’oro conquistate dallo sport bergamasco ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano.

Il tricolore è tornato infatti a sventolare grazie alle portacolori del Volley Bergamo 1991 Emma Cagnin e Giorgia Frosini che hanno condotto la Nazionale femminile di pallavolo al trionfo nella finale con la Turchia.

Un successo particolarmente importante per l’Italia che ha avuto modo di riacciuffare la vetta del medagliere e aggiudicarsi un titolo che mancava dal 2013.

Sfida particolarmente combattuta per Frosini e compagne che nel primo set hanno dovuto far i conti delle avversarie particolarmente agguerrite e capaci di rispondere punto su punto ai tentativi di fuga delle azzurre.

Nonostante diversi errori compiuti, in particolare in fase d’attacco, il sestetto tricolore si è aggiudicato la frazione di gioco per 26-24 trovando le giuste sensazioni in vista del proseguo della partita.

Trascinate dalla capitana Elena Perinelli, migliore in campo con diciassette punti, l’Italia ha conquistato con maggior agilità anche il secondo set per 25-20, dovendosi però arrendere nel terzo per 22-25 nonostante una buona prestazione di Cagnin.

Decisivo è stato il quarto e ultimo set che ha visto l’ingresso di Frosini che ha permesso alle azzurre di tenere a debita distanza la Turchia e chiudere il match con il punteggio di 25-22.

Un pizzico di amarezza ha invece accompagnato Iacopo Regonesi e compagni che si sono dovuti accontentare dell’argento nel calcio.

L’undici tricolore guidato dal difensore dell’Atalanta è stato infatti sconfitto per 1-0 dalla Francia al termine di una finale dominata per lunghi tratti dagli azzurri, capaci di cogliere una traversa al ‘52 con Federico Accornero.

A decidere le sorti del match ci ha però pensato al ‘68 il transalpino Lenny Seive Pirringuel, lesto a sfruttare la respinta del portiere Davide Mastrantonio su un tiro di Bolumbu Sombo.

Inutili i tentativi di rimonta degli italiani che, nel vano tentativo di cogliere il gol del pareggio, hanno trovato prima la traversa con Luca D’Andrea e poi il palo esterno con Tommaso Mancini a decretare un incontro particolarmente sfortunato.

La scherma ha infine regalato una medaglia di bronzo a Roberta Marzani, protagonista di una tripletta tutta italiana nel torneo di spada femminile.

Decisa a replicare l’affermazione ottenuta quattro anni fa a Tarragona, la 25enne di Bergamo ha aperto nel migliore dei modi il proprio torneo aggiudicandosi i cinque match in programma nella fase a gironi e ottenendo direttamente l’accesso ai quarti di finale vinti per 15-8 sulla serba Jana Grijak.

La rappresentante dell’Esercito non è riuscita a ripetersi in semifinale che l’ha vista contrapposta con l’udinese Giulia Rizzi, brava a sfruttare il vantaggio iniziale e rispondere ai tentativi di Marzani che è stata sconfitta dalla connazionale per 15-12.

Incontro fondamentale per le sorti della competizione che ha regalato a Rizzi il titolo dopo essersi imposta per 15-8 sulla pistoiese Nicol Foietta.