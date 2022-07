Covid, in Lombardia 19.037 nuovi casi: 1.415 a Bergamo

A fronte di 72.586 tamponi effettuati, sono 19.037 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di martedì 5 luglio, per una positività del 26,2%.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 72.586, totale complessivo: 38.870.736

– i nuovi casi positivi: 19.037

– in terapia intensiva: 26 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.103 (+76)

– i decessi, totale complessivo: 40.886 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.404 di cui 2.395 a Milano città;

Bergamo: 1.415;

Brescia: 2.353;

Como: 961;

Cremona: 669;

Lecco: 618;

Lodi: 455;

Mantova: 837;

Monza e Brianza: 1.785;

Pavia: 1.082;

Sondrio: 234;

Varese: 1.655.