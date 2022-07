Bel tempo con qualche breve rovescio - BergamoNews

Dopo la calura degli ultimi giorni ecco le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, il bollettino ufficiale è a cura di Simone Budelli.

ANALISI SINOTTICA

Dopo il passaggio instabile di ieri, la rotazione delle correnti in quota dai quadranti nord-occidentali porterà tempo più stabile sulla nostra regione nella giornata di oggi.

Nei prossimi giorni la situazione a livello sinottico rimarrà invariata con infiltrazioni di correnti settentrionali che porteranno un clima leggermente meno caldo ma precipitazioni generalmente scarse.

Martedì 5 luglio 2022



Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sulle Prealpi orientali dove non si escludono brevi rovesci.

Temperature: Minime in calo (18/21°C), massime stazionarie (33/35°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti deboli da nord-ovest.

Mercoledì 6 luglio 2022

Tempo Previsto: Tra notte e primo mattino nuvolosità sparsa tra alta pianura e Prealpi, con locali piovaschi sulla fascia pedemontana, poco nuvoloso altrove.

In giornata cielo generalmente poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti sui rilievi ma senza piogge.

Temperature: Minime in aumento (20/23°C), massime in calo (30/33°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati orientali, in quota venti deboli da nord-ovest.

Giovedì 7 luglio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori, salvo annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi centro-orientali con qualche temporale sparso in locale sconfinamento entro sera sulle pianure orientali della regione.

Temperature: Minime in lieve calo (19/22°C), massime stazionarie (30/33°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza con rinforzi da nord in serata sui settori occidentali. In quota venti moderati da nord-ovest.