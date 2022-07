Battiti live, Ricatto d'amore o Final destination 3? La tv del 5 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 5 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Ricatto d’amore”. L’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “sfortunato” dipendente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”, condotto da Nek. Una grande festa in cui la Rai offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Filorosso”. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l’estate. Negli scenari resi incerti dalla guerra in corso, tra gli interrogativi aperti sulla definitiva evoluzione del contesto pandemico, la politica, l’economia, il problema dell’occupazione, la società sono attese dal passaggio attraverso un’estate non comune su cui si addensano molte domande. Molte le inchieste ed i reportage sul territorio, le interviste e i racconti in studio attraverso gli occhi dei protagonisti della scena italiana e internazionale. Conduce Giorgio Zanchini con Roberta Rei.

L’attualità e la politica saranno protagoniste anche su La7 alle 20.35 con il talk-show “In onda”.

Italia1 alle 21.10 trasmetterà “Radio Norba cornetto battiti live”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Dynasties – L’avventura della vita”; su Canale5 alle 21.30 “Sono tornato”; su Rai4 alle 21.20 “Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe” e su Rai5 alle 21.15- “Marie Heurtin – Dal buio alla luce”. Ancora, su La5 alle 21.05 “The Twilight saga: breaking dawn – parte 2”; su Iris alle 20.55 “Posta grossa a Dodge city” e su Italia2 alle 21.10 “Final destination 3”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Lie to me” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Star in the star”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.