Arena Fiera Bergamo: a luglio concerti per tutti i gusti

Nell’ordine, gli artisti e le date da segnarsi in agenda per non mancare all’estate musicale dell’Arena in Fiera Bergamo sono: il Concertozzo di Elio e le Storie Tese (sabato 16); la band di casa dei Pinguini tattici nucleari (venerdì 22: sold out già in prevendita); Riccardo Cocciante (sabato 23); Margherita Vicario (domenica 24); Fast Animals and Slow Kids (lunedì 25); i Litfiba (mercoledì 27 luglio).

Scopriamo più nel dettaglio alcune anticipazioni che attendono i tanti fans, pronti a farsi sentire con tanta passione ed entusiasmo sotto il palco.

Il Concertozzo del 16 luglio di ELIO E LE STORIE TESE è un progetto nato nei duri mesi del primo lockdown, quando il Trio Medusa fece ascoltare a Radio Deejay un loro brano. Agli ascoltatori regalò un sorriso, e al Trio Medusa un sogno: quello di festeggiare la fine dell’incubo di quei giorni con un concerto del gruppo degli Elio e le Storie Tese. Il sogno è diventato realtà, il gruppo si riunirà eccezionalmente per il concerto del 16 luglio a Bergamo, che vede protagonisti oltre al Trio Medusa (al secolo: Gabriele Corsi, attore e conduttore laureato in scienze politiche; Furio Corsetti, architetto, e Giorgio Maria Daviddi, biologo) anche l’organizzazione internazionale umanitaria Cesvi (nata a Bergamo e ora presente in varie parti del mondo) e tutti coloro che nella primavera del 2020 dettero vita, grazie anche a Radio Deejay, a #Insiemeperlamusica, raccogliendo fondi a favore delle band indipendenti bloccate dal lockdown. Il Concerto di Bergamo sarà una festa della musica, per la sua rinascita e per sostenere la Pace in Ucraina e in ogni parte del mondo dove c’è un conflitto in corso. Biglietti in vendita su ticketone al link: https://bit.ly/elioelst2022.

Gli altri concerti (tutti con inizio ore 21.30) sono organizzati dalla CIPIESSE di Brescia (info: 030.2791881 WWW.CIPIESSE-BS.IT) per il ‘Bergamo Summer Music 2022’.

Venerdì 22 luglio si parte con la band di casa, I PINGUINI TATTICI NUCLEARI, che, dopo il grande successo a Sanremo, si sono fatti subito notare in tutta Italia: non ha sorpreso che il loro appuntamento ‘a casa’ (sono tutti bergamaschi doc) sia andato sold out in breve tempo. Il loro ‘DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire – appunto – da dove si era rimasti.

Se è vero che i PINGUINI TATTICI NUCLEARI non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo dai tratti atipici. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live della band e hanno già acquistato i biglietti per le date nei palasport.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR cattura i PINGUINI TATTICI NUCLEARI nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti.

Con l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo de Amicis, sabato 23 luglio sul palco del Bergamo Summer Festival è la volta di RICCARDO COCCIANTE. Con Cocciante torna in italia uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, autore di brani stupendi, che sono diventati colonna sonora delle nostre vite: Riccardo Cocciante. Il grande autore e interprete di Bella senz’anima, Margherita, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, per citare solo alcuni titoli di un repertorio che contiene moltissime perle indimenticabili, e compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni tra i lavori più seguiti nel mondo, si esibirà dal vivo in Italia accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo de Amicis. Un grande appuntamento ed una imperdibile occasione, per stringerci intorno ad uno dei cantanti più amati della canzone italiana, rivivendo con lui quelle stesse emozioni che ci hanno fatto sognare, per celebrare la voglia rinnovata di stare assieme, dopo essere stati per lungo tempo distanziati, ma anche per ritornare a vivere qualcosa che ci è molto mancato: le emozioni del concerto dal vivo, della vicinanza agli altri, e del cantare assieme canzoni scolpite nella memoria.

BIGLIETTI: 1° SETTORE NUMERATO € 85,00 – 2° SETTORE NUMERATO € 65,00 – 3° SETTORE NON NUMERATO € 40,00 – TRIBUNA NUMERATA € 50,00 (PREV. COMPRESA). RIVENDITE: TICKETONE – VIVATICKET.

Domenica 24 luglio sul palco dell’Arena Fiera Bergamo sarà di scena MARGHERITA VICARIO, accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi freschi singoli in cui tuffarsi a capofitto. “Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre” – spiega MARGHERITA VICARIO, che con la sua vulcanica personalità è pronta a travolgere i Festival estivi più grandi d’Italia e il magico Sziget Festival di Budapest.

BIGLIETTI: POSTO UNICO € 22,00 (PREV. COMPRESA). RIVENDITE: TICKETONE – VIVATICKET

Lunedì 25 luglio, sempre dalle ore 21e30, energia al massimo con i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e il loro ‘È GIÀ DOMANI ORA TOUR 2022’. Il tour che ha portato i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS in giro per i principali club italiani con date Sold out, è sfociato in un tour estivo tutta l’estate l’Italia che tocca anche Bergamo, tappa molto attesa dai fan. Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS il palco è sicuramente il luogo perfetto dove celebrare l’unione tra la la loro musica e il pubblico: sudore, stage diving, rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”. Il tour, inoltre, è l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno, oltre al brano inedito “Vita Sperduta” pubblicato lo scorso 11 marzo.

BIGLIETTI: POSTO UNICO € 28,00 (PREV. COMPRESA). RIVENDITE: TICKETONE – VIVATICKET

Il BERGAMO SUMMER MUSIC 2022 si chiude alla grande con il concerto (mercoledì 27 luglio) dei LITFIBA, per quello che PIERO PELU’ e GHIGO RENZULLI hanno definito l’ULTIMO GIRONE TOUR’.

La band che ha fatto la storia del rock italiano è pronta a girare l’Italia per festeggiare i suoi 40 (+2) anni e il tour di addio I LITFIBA sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.

Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei LITFIBA e gli amanti della musica non dimenticheranno. . Come annunciato da PIERO PELU e GHIGO RENZULLI durante una conferenza stampa, al termine dei festeggiamenti per il “40ennale (+2)” si chiuderà, con gioia e orgoglio, la storia della band e i concerti de “L’ULTIMO GIRONE” saranno una vera e propria festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione.

BIGLIETTI: PARTERRE IN PIEDI € 40,00 – TRIBUNA NUMERATA € 55,00 (PREV. COMPRESA). RIVENDITE: TICKETONE – VIVATICKET