Terzo podio consecutivo per Elisa Balsamo: è sempre maglia rosa - BergamoNews

La maglia rosa regala nuove soddisfazioni a Elisa Balsamo.

La 24enne residente a Sarnico ha provato a replicare il successo di Tortolì cogliendo il terzo posto nella seconda tappa del Giro d’Italia Donne.

Al terzo podio consecutivo, la portacolori della Trek-Segafredo si è dovuta arrendere alle olandesi Marianne Vos (Jumbo-Visma) e Charlotte Kool (Team DSM) che si sono prese la rivincita sul traguardo di Olbia.

La frazione, ultima in Sardegna prima del giorno di riposo, è stata caratterizzata in particolare dalla lunga fuga di Marketa Hajkova (Be Pink), Asia Zontone (Isolmant Premac Vittoria), Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) che hanno preso il largo dopo circa trenta chilometri dalla partenza di Dorgali.

In grado di guadagnare un vantaggio massimo di tre minuti, le battistrada hanno resistito a lungo all’inseguimento di un nutrito gruppo di atlete che hanno provato a fuoriuscire dalle logiche del gruppo principale arrendendosi soltanto a venticinque chilometri dall’arrivo.

In quel frangente sono emerse dal plotone Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) e Katia Ragusa (Liv Racing Xstra) che hanno preso la testa della corsa sfidando il gruppo lanciato dalle atlete della Trek-Segafredo.

In un breve lasso di tempo le formazioni delle velociste hanno tuttavia chiuso il gap lanciando così la volata che ha visto Vos primeggiare dopo esser scattata negli ultimi duecento metri e aver preceduto Balsamo, lanciata nel migliore dei modi dalla compagna Elisa Longo Borghini.

In chiave orobica va segnalata la top ten di Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) che non è riuscita a trovare il colpo di pedale giusto terminando le proprie fatiche in decima posizione.

Balsamo ha conservato la maglia rosa con un vantaggio di sei secondi su Vos e dodici sull’australiana George Baker (Team BikeExchange – Jayco).