Resta il gran caldo: attesi solo brevi e isolati rovesci - BergamoNews

L’alta pressione subtropicale che ha portato un fine settimana stabile e molto caldo inizia lentamente a indebolirsi a causa di correnti più umide che si avvicineranno al nord Italia, portando un lieve incremento dell’instabilità atmosferica nella giornata di lunedì.

I giorni successivi vedranno ancora deboli infiltrazioni di correnti settentrionali con temperature in lieve calo, caldo un po’ più gradevole ma precipitazioni generalmente scarse o assenti.

Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo vediamo le previsioni dei prossimi tre giorni

Lunedì 4 luglio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso, maggiori annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche rovescio sparso.

Nel pomeriggio nuvolosità sparsa sui rilievi con locali rovesci sulle Alpi, ampie schiarite altrove ma con graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest. Tra tardo pomeriggio e sera qualche rovescio o temporale sparso potrà estendersi anche ad alcune zone di pianura (precipitazioni con distribuzione irregolare).

Temperature: Minime stazionarie (20/24°C), massime in lieve calo (32/35°C, locali punte a 37/38°C tra cremonese e mantovano).

Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, ma con possibili raffiche in prossimità dei temporali.

In quota venti moderati da ovest.

Martedì 5 luglio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo su tutti i settori salvo locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi orientali dove non si escludono brevi ed isolati rovesci.

Temperature: Minime in lieve calo (19/22°C), massime stazionarie (33/35°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.

Mercoledì 6 luglio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Tra pomeriggio e sera locali annuvolamenti sui rilievi ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime stazionarie (20/23°C), massime in lieve calo (31/34°C).

Venti: In pianura venti deboli orientali, in quota venti deboli da nord-ovest.