Itinerari carichi di attrattive da capitalizzare in attività - BergamoNews

Si avvicina rapidamente la scadenza di Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023 e si affaccia di già la scadenza delle Olimpiadi invernali 2026. Due grandi eventi che coinvolgeranno notevolmente la provincia e i bergamaschi. Mentre confidiamo molto nelle iniziative che i due capoluoghi stanno predisponendo per valorizzare le città, restano significative perplessità su cosa proporranno gli ampi territori interessati, con i grandi patrimoni di storia, arte, architettura, tradizioni, paesaggi, folclore, gastronomia che questi racchiudono, rappresentano e propongono come attrattive di richiamo.

L’ACI per volontà del suo presidente Valerio Bettoni cerca di non trovarsi impreparata ed ha organizzato momenti di studio e riflessione che, oltre all’impatto sulla mobilità, abbraccino uno scenario più ampio nel considerare i riflessi e le ricadute di queste grandi iniziative. Se infatti la nostra attenzione ricade subito sul trasporto su gomma, non dobbiamo dimenticare gli altri tipi di trasporti che avranno un forte impatto in provincia. Dall’aeroporto ai collegamenti ferroviari che risulteranno potenziati con il raccordo stesso per il tratto Orio-Bergamo-Milano, incluso l’utilizzo dei grandi spazi di parcheggio dell’aeroporto che i residenti nelle valli e nella pianura circostante potranno usare per il pendolarismo Bergamo-Milano.

Un futuro che è già domani

I principali luoghi turistici stanno a monte dell’autostrada Milano-Venezia, le Olimpiadi invernali impatteranno prevalentemente sulla montagna, quindi le valli saranno sottoposte a forti pressioni di traffico. Anche se non si svolgeranno gare olimpiche sui nostri monti, le località sciistiche saranno assalite da coloro che non trovano posto nei luoghi di gara o dalle squadre che devono allearsi e prepararsi per le gare. Si badi bene: questo non è futuro, questo accadrà domani. Lo stesso utilizzo delle biciclette, ancor più grazie all’assistenza elettrica delle medesime, avrà un’incidenza rilevante sui flussi di traffico. Bisogna prepararsi per tempo, perché non stiamo parlando di promozione delle bellezze naturali, ma delle modalità di fruizione dei nostri luoghi.

Si prevede che nel 2023 giungeranno molti turisti, mossi dalla naturale curiosità di ricercare qualcosa che arricchisca le loro conoscenze, per poi portare a casa quel ricordo del bello che rimarrà nella memoria. Se le città metteranno in bella mostra i loro gioielli, valorizzandoli con il potenziale delle modalità sostenute dalle nuove risorse dedicate, il “contado” dovrà

purtroppo confidare ancora sulla buona stella: questo vuol dire che gli operatori locali dovranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare con la scarsità di risorse disponibili e con infrastrutture impreparate in molti casi ad affrontare la massa. Già notiamo in alcune situazioni, specialmente nei fine settimana, l’impatto provocato da forti affluenze che, a ben vedere sono forti per noi, ma in termini numerici si limitano a qualche migliaio di presenze.

Progetti identitari di richiamo

Il venir meno della Provincia come organismo di coordinamento delle attività turistiche, a causa della riforma che ne ha cancellato le deleghe, lascia un vuoto nella definizione degli indirizzi e nell’individuare progetti comuni nei quali le diverse realtà locali si possono identificare per costruire risposte adeguate e, ove possibile, una proposta armoniosa e, perché no, stuzzichevole da sottoporre agli ospiti. La cultura, facilmente declinabile, osservando le bellezze monumentali, il paesaggio e le attività artistiche, rappresenta un traino formidabile per motivare i visitatori che frequentano le nostre contrade ed invogliarli anche a ritornare. Le comunità locali già ora sono prodighe nell’organizzare eventi e manifestazioni e le occasioni di divertimento non mancheranno di certo quest’anno e ancor di più saranno proposte nel 2023; ma non di soli balli e sagre vive l’uomo e per “stupire” la Bergamasca ha molto da offrire e soffrire.

ACI laboratorio di progetti

Per questo motivo in ACI si è voluto affrontare tale complessa materia, spesso controversa o esaminata con parzialità, per andare alla ricerca di fili conduttori che armonizzino tra loro risposte per i diversi siti e tradizioni.

Dalle piste ciclopedonali che attraversano ambienti pregiati, costellati da opere d’arte e monumenti, siano questi conosciuti o appartenenti a quell’arte minore che manifesta la cultura di popoli e valori, alle opere di ingegno o alle preziosità delle chiese. Itinerari, percorsi di vita, impiego intelligente del tempo libero, scoperta di storie da raccontare e tramandare in modo ordinato e qualitativamente sostenibile.

Si tratta di documentarsi e studiare i vari aspetti che il settore offre, gli impatti sulle attività locali, le interrelazioni tra i diversi siti, l’ottimizzazione della comunicazione, non solo informatica, ma anche nella pratica quotidiana.

Ci si domanda se sia possibile tradurre tutto questo in attività che non intasino i luoghi e sappiano produrre reddito, tramutandosi in occasioni di lavoro, migliorando il compito degli attuali operatori e creando delle opportunità per i nuovi. Ci sono un’enormità di bellezze da scoprire e da vivere e occorre convincersi che tutto il patrimonio di cui disponiamo può trasformarsi in buone opportunità. Non coglierle sarebbe davvero un peccato, non riuscire a gestirle potrebbe risultare un pesante danno, soprattutto guardando al futuro.

Roberto Forcella Presidente Fondazione Accademia di belle arti Tadini Lovere – Onlus