Federico Odella è il nuovo Amministratore Delegato di Bonduelle Italia - BergamoNews

San Paolo d’Argon. Bonduelle Italia, azienda leader nel mondo vegetale che opera nel fresco, surgelato e ambient ed è presente in Italia con due stabilimenti (a San Paolo d’Argon e nella piana di Battipaglia) annuncia la nomina di Federico Odella a Amministratore Delegato. Nel suo nuovo ruolo, Odella guiderà il processo di trasformazione di Bonduelle Italia verso un percorso di sostenibilità e innovazione in un momento cruciale della sua crescita in cui l’azienda si appresta a finalizzare la certificazione come B-Corp, a rafforzare l’attenzione al cliente e la sua centralità nel mondo Bonduelle, oltre a puntare sullo sviluppo del brand nel paese.

“Sono molto contento di assumere il ruolo di Amministratore Delegato di Bonduelle Italia – commenta Odella – : una sfida importante a livello personale e professionale che ho accolto con passione e che sono certo riusciremo a portare avanti con il team italiano. L’obiettivo che ci poniamo oggi in Italia è accelerare verso il traguardo della sostenibilità ambientale, economica e sociale confermando di essere un’azienda all’avanguardia nell’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, di soluzioni che limitano l’impatto ambientale, nonché in progetti di educazione sulla corretta alimentazione e sulla lotta allo spreco alimentare”.

“Sono davvero lieto di poter annunciare l’ingresso di Federico in Bonduelle – ha aggiunto Gianfranco D’Amico, CEO Fresh Europe – Sono sicuro che la sua esperienza e i suoi valori saranno determinanti per la crescita di Bonduelle e per lo sviluppo di un modello di azienda a impatto positivo, resiliente e virtuosa, in grado di contribuire al benessere delle persone e alla salute del pianeta”.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Odella, 42 anni, ha maturato una esperienza ventennale nel marketing e nelle vendite in alcune delle realtà mondiali più prestigiose. Ha ricoperto il ruolo di Key account in Henkel S.P.A., a Parigi è stato Global Account Director del Mass Market per il dipartimento internazionale di L’OREAL, e, prima di approdare in Bonduelle, è stato direttore commerciale per MARS Italia per poi essere promosso a General Manager per il BE – KIND South Europe & East – Med per MARS.

Sotto la sua direzione l’azienda proverà a raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si è posta, come la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle sue attività entro il 2035 e l’utilizzo, entro il 2025, di packaging 100% riciclabili o riutilizzabili.