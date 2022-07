Consiglio comunale, prima giornata di lavori per il Piano Urbano della mobilità - BergamoNews

Bergamo. Un consiglio comunale all’insegna del Pums. Una due giorni, quella dedicata al piano della mobilità sostenibile, il progetto presentato da Stefano Zenoni, assessore, tra le altre deleghe, alla mobilità, che ha scatenato una serie di reazioni da parte della minoranza. Una prima giornata, quella di lunedì, dedicata alla presentazione del piano di intervento da parte dell’assessore e ai sei emendamenti messi sul tavolo dalla maggioranza e dalla minoranza. Un piano di intervento che costerà circa 4 milioni all’anno, per i prossimi 10 anni: un costo complessivo quindi di 404.879.000.

Stefano Zenoni ha aperto i lavori: “Perché approviamo il Pums in questa serata? È stato dottato alla fine del mandato 2019, a maggio, subito dopo esito elezioni con rinnovo dell’amministrazione. Solo a marzo di quest’anno siamo riusciti a partire con la prima seduta per una serie di ragioni. La seconda linea della Teb e il Bus a Dalmine sono solo due delle opere più importanti che sono state inserite, grazie ai finanziamenti del PNRR. Tre le fasi di redazione del piano, con il punto fermo della spinta di carattere europeo oltre che nazionale e del coinvolgimento della cittadinanza attraverso il processo di partecipazione del ruolo dei cittadini, con il ruolo degli stakeholder e della collettività. Tra i criteri che ci hanno guidato nei lavori 10 linee guide, tra le quali lo shift modale, la riduzione della pressione automobilistica e di promozione della mobilità elettrica, la ricerca di condizioni di efficacia per il trasporto merci e la qualità dello spazio pubblico, considerato che il Pums ha una vista decennale”.

Tra gli interventi più importanti, quelli inerenti ai temi della rete stradale e al trasporto pubblico. Oltre alla volontà di ampliare le fasce orarie e dei giorni di attivazione della ZTL dei Colli (nei festivi nonché alle fasce orarie serali di alcuni giorni feriali), l’introduzione di una ZTL presso la Porta San Lorenzo, attiva nelle ore di punta dei giorni feriali

così da limitare gli episodi di attraversamento della Città Alta, di una sul cosiddetto “Sentierone allungato”, fino a ricomprendere da un lato via San Bernardino e dall’altro via Tasso, la pedonalizzazione di alcune piazze storiche della città di Bergamo: piazza Matteotti, piazza Cittadella con contestuale rimozione della sosta, piazzetta Angelini e piazza Vecchia, l’attivazione di aree pedonali temporanee nei pressi degli istituti scolastici, l’ampliamento nonché la realizzazione di nuove Zone 30, l’introduzione di una Low Emission Zone (LEZ) nell’area centrale, in grado di limitare progressivamente la circolazione dei veicoli più inquinanti in base alle motorizzazioni e al tipo di alimentazione.

“Una nota particolare anche al tema del trasporto pubblico inteso come rete bus e funicolari – ha continuato l’assessore -, in particolare rivolto al potenziamento dell’accessibilità alla Città Alta grazie all’introduzione di una nuova linea bus passante da e per il nuovo ospedale e da e per viale Giulio Cesare (parcheggio di interscambio nei pressi della circonvallazione), all’introduzione di linee bus ad alto livello di servizio su itinerari non serviti o non servibili da infrastrutture di trasporto su ferro da Bergamo verso Dalmine e Verdello e da Bergamo verso Romano, da Almè a Ponte San Pietro, la realizzazione di nuove corsie riservate e priorità semaforica (“bus priority”) lungo i principali segmenti della rete attuale e prevista e l’aumento dell’arco di servizio della funicolare di S. Vigilio”.

Una nota particolare sui parcheggi: “Porta Sud potrebbe diventare un polmone non indifferente, come del resto la possibilità di cavalcare il concetto di parcheggi scambiatori che, ad esempio, porterebbero a servizio della città la possibilità di utilizzare, a seconda delle esigenze, quelli della Fiera di Bergamo. Questo porterebbe un incremento significativo del numero delle soste blu, da 2500 a quasi 4000, perché solo quelli ad ulteriore disposizione sono circa 1800″.

I benefici in numero

Più 3,9% di estensione della rete di servizi del trasporto pubblico, +9,4% di chilometri percorsi dagli autobus, +102,2% per i tram, + 150,7% di corsie preferenziali, + 21% di passeggeri trasportati per anno (sia per bus che per tram), -14,8% di emissioni annuali di anidride carbonica, -19,6% di polveri leggere, e -13,3% di consumi totali di carburante dei trasporti – questa l’analisi e le migliorie che porterà l’attuazione del Pums.

“Con lo spostamento, verso e all’interno della città, del numero di auto, per anno, di poco meno del 6%. Direi un traguardo ambizioso”.

E una chiusa meramente politica: “Se dovessi scegliere un tema su cui marcano visione della città scegliere la parola ambiente non inteso solo nell’accezione classica, ma come ambiente di vita. Credo davvero che questo piano apra a scelte diverse sul piano pubblico, cioè che venga guadagnato all’utenza dei cittadini più deboli e riguadagnato alla vita collettiva in relazione agli altri strumenti come ad esempio il Pgt. La cifra su cui questo documento si declina è proprio il fatto che restituisce a Bergamo la vita, lo spazio e la dimensione della collettività, togliendone, al contrario, al concetto di città trasportistica”.

La polemica della Lega

Lega all’attacco, in particolare, con gli ordini del giorno a firma dei consiglieri del Carroccio Luisa Pecce e Alberto Ribolla, ma anche, a fare da contraltare, uno della maggioranza, a firma Pd. Tra i tanti nodi su cui si sono dati battaglia certamente la questione del prolungamento delle Ztl, i parcheggi, l’introduzione, con tutte le conseguenze annesse, degli eBRT con le sue corsie preferenziali e l’inquinamento acustico dell’aeroporto.

Ribolla chiede l’eliminazione dell’intervento “dell’introduzione nell’abitato di Bergamo di un’area a basse emissioni (Low Emission Zone), in grado di limitare progressivamente, per step temporali successivi e ambiti territoriali concentrici, la circolazione dei veicoli più inquinanti in base alle motorizzazioni e al tipo di alimentazione (intervento R41). Ergo eliminare la previsione di un’area C, stile Milano.

E, sul trasporto pubblico, no alla “realizzazione di nuove corsie riservate, preferenziali, interventi di agevolazione del transito dei bus e sistemi di gestione semaforica (“bus priority”) in grado di dare priorità ai veicoli del trasporto pubblico lungo i principali segmenti della rete attuale e prevista con l’obiettivo di migliorare le prestazioni, l’appetibilità e il confort del sistema del trasporto pubblico locale. Sì all’aumento dei semafori intelligenti.

E la minoranza rincara la dose con i tre emendamenti della consigliera Luisa Pecce: “No alla Ztl a Porta San Lorenzo, a quelle del Sentierone allungato perché avrebbero un impatto negativo sulle attività commerciali, soprattutto quelle più piccole. La proposta di piano non prevede un obiettivo che il Pums si deve assolutamente prefissare, ovvero la riduzione delle emissioni acustiche dell’aeroporto di Orio, oltre a quelle di gas inquinanti. Direi un tema ambientale assolutamente importante, che non va sottovalutato, come dice l’Oms”.

“Questo Pums nasce già vecchio, poiché parte da vecchi addirittura del 2017. Senza contare che se il mantra è fare di Bergamo una città a misura di pedone, costellata di zona 30, anche dove non servono. I parcheggi liberi vanno scomparendo, come quelli per i non residenti, si mettono le mani in tasca al cittadino e si fanno le scarpe al mercato del commercio. Grazie a questo Pums il traffico sarà ancora più sostenuto, senza dimenticare che andrà ad agevolare solo i possessori di auto di ultima generazione, che non tutti possono permettersi. I costi della sosta a pagamento, le famose strisce blu, sono eccessivi e andranno a desertificare la stessa circolazione. Un decremento degli stalli, da 611 di prima a 210 gratuiti, questo è quanto è avvenuto al parcheggio dello Stadio. Un esempio su tutti”.

Fratelli d’Italia

È Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia, a rompere il ghiaccio, raccontando i grandi nodi focali dei 3 emendamenti presentati dal suo partito. “Tre temi sui quali mi focalizzo: Città Alta, parcheggi e Ztl in centro e parcheggi periferici. Per quanto riguarda il primo punto, sono curioso di vedere l’impatto della Ztl rispetto al parcheggio della Fara, soprattutto rispetto al fatto che sarà garantita a chi vi vorrà accedere qualora ci fossero dei posti liberi. Qualsiasi sia la soluzione sarà complicata e l’estensione oraria, come ad esempio quella prevista a partire dall’ordinanza che prenderà vita da giovedì prossimo, modifica il rapporto tra i Colli e Città Alta in termini soprattutto di attività commerciali. È tempo di ripensare a questo matrimonio tra le due zone.

Per quanto riguarda il tema parcheggi, 3000 sono in centro, su 3600, e l’idea è ridiscutere il rapporto con le strutture private, dando vita a delle agevolazioni con i parcheggi in struttura per i residenti. Ultimo punto quello delle soste periferiche: ho notato che la zona Ovest è quella più coperta da posti gratuiti, anche se sulla mobilità locale è collegato solo con la linea C. Su quella Est invece i posti sono numerosi ma più sparpagliati e l’auspicio è che con l’intervento alla Reggiani si possa intervenire e spero che volontà sia quella di creare delle navette per il polo museale, per potenziare il servizio anche in ottica 2023.