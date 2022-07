"Bottiglie e rifiuti fuori dal Liceo Mascheroni: questa Maturità poco matura" - BergamoNews

Bergamo. Ci risiamo, come ogni anno anche la nostra città deve fare i conti con gli studenti che festeggiano la Maturità e i loro rifiuti lasciati per strada. Una nostra lettrice che abita in Borgo Santa Caterina, ci ha scritto una lettera corredata da foto per documentare la situazione fuori dal Liceo Mascheroni, non lontano da casa sua:

Carissima redazione, anche quest’anno si sono conclusi gli esami di Maturità. È sempre bello sentire la gioia dei ragazzi diplomati, lo scoppio dei tappi di spumante, motori impazziti delle moto… Fa dolcemente tornare indietro nel tempo con un velo di nostalgia.

L’aria di libertà che si respira ogni anno in questo periodo per chi, come me, abita in zona Liceo Mascheroni, diventa però pesante e amara nel momento in cui spazzatura e inciviltà diventano protagonisti.

In un momento storico come questo, dove il pianeta ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno del pianeta, serve iniziare dalla piccole cose, come le stelle filanti in terra e le bottiglie abbandonate, per educarci ed educare a prendersi cura di chi ci ospita.

Lettera firmata