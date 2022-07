Aumento contrattuale per i Metalmeccanici Industria: nuovi minimi retributivi e altre misure - BergamoNews

L’8 giugno 2022, Federmeccanica, Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil E Uilm Uil, in riferimento a quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanici – Aziende Industriali del 5 febbraio 2021, hanno definito la quota dell’incremento retributivo a decorrere dal 1° giugno 2022, sulla base della dinamica inflattiva dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzati) e hanno adeguato i valori dell’indennità di trasferta e di reperibilità.

Minimi tabellari

Sulla base della dinamica inflattiva consuntiva relativa all’anno 2021, misurata con l’indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati, risultata pari allo 0,8%, sono stati definiti gli incrementi salariali previsti a decorrere dal 1° giugno 2022, suddivisi per livello: liv. A1, 19,40 euro; liv. B3, 18,94 euro; liv. B2, 16,97 euro; liv. B1, 15,82euro; liv. C3, 14,76 euro; liv. C2, 13,78 euro; liv. C1, 13,49 euro; liv. D2, 13,21 euro; liv. D1, 11,91 euro.

Trasferta

I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti: trasferta intera euro 44,47, quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97 e quota per il pernottamento euro 20,53.

Reperibilità

Vengono inoltre aggiornati i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo.

Altri istituti

Welfare

A decorrere dal 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di Welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

Elemento Perequativo

Con la retribuzione di competenza del mese di giugno 2022, le aziende prive di contrattazione di secondo livello, devono corrispondere ai dipendenti aventi diritto l’elemento perequativo. Tale elemento retributivo spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2022 che, nel corso del 2021, abbiano percepito un trattamento retributivo composto soltanto da importi retributivi stabiliti dal Ccnl. Si tratta di lavoratori privi di superminimi collettivi, superminimi individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione.

L’importo dell’elemento perequativo è di 485 euro, onnicomprensivo. Nel caso in cui il dipendente abbia percepito nel corso del 2021 retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, dovrà essere corrisposto un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma.

Fondo Cometa

Infine, la contribuzione al Fondo di previdenza complementare Cometa a carico del datore di lavoro dal 1° giugno 2022 è elevata al 2,2% “per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e con età inferiore a 35 anni compiuti”.