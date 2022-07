Trescore, scontro tra moto e auto in galleria: grave 41enne - BergamoNews

Scontro tra auto e moto nella sera di sabato 2 luglio, alle 22, sulla statale 42 all’uscita di Trescore Balneario. Un motociclista si è scontrato frontalmente con un’auto ed è stato sbalzato dalla moto a diversi metri di distanza.

Primo ad accorrere sul posto il direttore della Croce Verde di Bergamo Erik Persico, che era fermo a poca distanza insieme ad un collega, liberi dal servizio e che hanno sentito il forte botto provocato dall’urto, portandosi immediatamente sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure al ferito grave e, contestualmente, attivando il 112. Sul posto è giunta l’automedica di Seriate e la Croce Rossa di Alzano.

Il motociclista ferito, 41 anni, residente nella zona, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri che hanno avviato i rilievi, che sono proseguiti fino a tarda notte, per ricostruire nel dettagli la dinamica dello scontro.