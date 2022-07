Perfetti sconosciuti, Supereroe per caso o Nemesi? La tv del 3 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 3 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”.

Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta dal caso di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. Ma sarà vero o si tratta di una strategia per evadere?

Nel secondo, Irene cerca insistentemente Mina perché per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La storia di Buck”: i soccorritori intervengono per salvare le vite di alcuni lavoratori intrappolati in una fabbrica in fiamme. Intanto, Buck deve affrontare dei ricordi dolorosi…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Kilimangiaro Estate”, condotto da Camila Raznovich.

La7 alle 20.35 proporrà uno speciale di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Perfetti sconosciuti”; su Canale5 alle 21.25 “Room”; su Italia1 alle 21.20 “Supereroe per caso”; su Rai4 alle 21.20 “Nemesi” e su Iris alle 20.55 “Nato il 4 luglio”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Quarto episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’ per la prima parte di ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’, dove ammireremo tartarughe, pesci Napoleone e murene. A seguire, Lucrezia Lo Bianco si mette in viaggio verso l’Irpinia per raccontare un’area la cui storia è segnata dal terremoto del 23 novembre del 1980.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.05 “Sissi”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset