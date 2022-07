Perde il controllo del trattore e finisce contro i contatori del gas - BergamoNews

I Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella mattina di domenica 3 luglio intervengono per un incidente stradale a Romano di Lombardia in via Crema.

Verso le 7 un contadino alla guida di un trattore ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada contro i contatori del gas.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo spostandolo con l’ausilio della gru e hanno bonificato l’area compromessa.