Incidente stradale alle 6 di domenica 3 luglio in via Trento a Martinengo. Si tratterebbe di uno scontro tra auto e moto, nello schianto ha perso la vita un uomo di 51 anni. e

Sul posto l’eliambulanza, tre ambulanze e i carabinieri di Treviglio e di Bergamo per i rilievi di Legge.

Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di uno scontro tra uno scooter 50 e una Ford Fiesta. Anche se sono ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dell’incidente. La vittima è un uomo di 51 anni di origini indiane che era alla guida dello scooter. L’automobilista, invece, un 57enne della zona, ha riportato ferite non preoccupanti ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.