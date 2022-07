Gasperini pizzica Boga: "Pagato come un campione, ma non lo è" - BergamoNews

“Tra noi c’è un rapporto reciproco di stima e gratitudine che non mancherà mai. Ho anche detto loro: ‘Forse sono io quello che deve andare via’. Ma non hanno voluto assolutamente accettare la soluzione. Se sono ancora qui è per il forte legame con la città. Durante l’ultima partita con l’Empoli, ho percepito forte la richiesta della gente. Questa cosa ha condizionato le scelte, perché io ero veramente pronto a lasciare, se la società avesse voluto. Questo affetto e questa fiducia mi hanno trattenuto”.

Intanto ieri al Monte Pora è stata presentata la nuova terza maglia, l’ultima mancante dopo che negli scorsi giorni la società aveva diffuso online le immagini delle prime due e della divisa del portiere.

Un modello d'eccezione all'evento di presentazione della nuova terza maglia al #MontePora! 🤩 A special model for our 22/23 third kit launch on Monte Pora! 💯@DZappacosta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/O3MkbPIlUm — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 3, 2022

Domani i nerazzurri si ritroveranno a Zingonia per iniziare la nuova stagione.