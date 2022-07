Covid, in Lombardia 8.542 nuovi casi e 23 decessi: a Bergamo 653 - BergamoNews

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 3.083.075 casi di Sars-CoV-2, secondo i dati forniti dalla Regione. Complessivamente sono decedute 40.875 persone, 23 solamente nella giornata di domenica 3 luglio. I ricoveri in ospedale sono 1.002, in terapia intensiva sono 24 (nessuna variazione rispetto alla giornata di sabato 2 luglio). I tamponi sono stati 36.211. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è del 23,5%.

I dati per provincia

Milano 2.905

Milano città 1.135

Bergamo 653

Brescia 1.035

Como 502

Cremona 282

Lecco 296

Lodi 154

Mantova 333

Monza e Brianza 735

Pavia 551

Sondrio 105

Varese 703