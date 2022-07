Macron sull'estradizione degli ex terroristi italiani: "Verificheremo la possibilità di un ricorso" - BergamoNews

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il suo sostegno alle richieste del governo italiano di estradare gli esponenti di gruppi politici estremisti fuggiti in Francia. Tra loro il bergamasco Narciso Manenti, che nel 1979 uccise a #Bergamo il carabiniere Giuseppe Gurrieri.

Pur non commentando la sentenza della Corte d’Appello di Parigi, sfavorevole all’estradizione di 10 ex terroristi italiani, il presidente ha affermato che il governo verificherà se è possibile un ricorso alla Corte Suprema francese.

“Politicamente sostenevo l’approccio e appoggiavo la richiesta del governo italiano per quanto riguarda questi brigatisti, in accordo peraltro con la dottrina che la Francia ha sempre avuto”, ha detto Macron, rispondendo a un giornalista durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato di Madrid.

“Perché la Francia – ha ricordato – aveva respinto solo le richieste di estradizione di persone non coinvolte in crimini di sangue. Non è certo questo il caso specifico e ritengo che queste persone meritino di essere processate sul suolo italiano. Questo è il rispetto che dobbiamo alle famiglie delle vittime e all’Italia. Spetta a noi ora verificare se è possibile un ricorso alla Corte Suprema, o in ogni caso, se ci sono ancora canali giurisdizionali che ci permettano di andare oltre”.

“Posso quindi ribadire la volontà politica di collaborare con il governo italiano su questo tema e di farlo in coerenza con la linea che è sempre stata della Francia”, ha concluso Macron.