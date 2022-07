Il Volo, Dante o Matrimonio alle Bahamas? La tv del 2 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 2 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il Volo. Tributo a Ennio Morricone”. Dall’Arena di Verona, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre artisti de Il Volo, saranno i conduttori di un viaggio musicale alla scoperta di uno dei più grandi musicisti e compositori della scena italiana e internazionale, Ennio Morricone. L’evento è un tributo al Maestro recentemente scomparso attraverso le melodie impresse nelle colonne musicali del cinema italiano e internazionale.

RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “Alighieri Durante detto Dante”. Un grande appuntamento con Alessandro Barbero per raccontare le pagine più importanti della vita del Sommo Poeta. Colui che è riconosciuto universalmente come il padre della lingua italiana, l’autore di uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale che ancora oggi continua a essere materia di studio per gli studenti delle scuole, di ricerca in ambito universitario, e fonte di ispirazione per artisti, registi, scrittori, musicisti, in tutto il pianeta: la Divina Commedia.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Inganno letale”; su Rete4 alle 21.25 “Matrimonio alle Bahamas”; su Italia1 alle 21.20 “Transformers 3”; su La7 alle 21.15 “Quel che resta del giorno”; e su Rai4 alle 21.20 “Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana”; su La5 alle 21.05 “Cantina Wader – Passione e coraggio”; su Iris alle 20.35 “L’ultimo appello” e su Italia2 alle 21.10 “Critters attacchi – Il ritorno degli extraroditori”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Le Baccanti” di Euripide con la regia del catalano Carlus Padrissa, fra i fondatori della Fura dels Baus, compagnia celebrata nel mondo per la capacità di riscrivere il linguaggio del teatro contemporaneo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra alle 21.05 “L’isola dei famosi – edition”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai