Gli sfalci da rifiuto a risorsa: così i giovani di Mowera hanno vinto l'Innovation 4 Change - BergamoNews

Innovation 4 Change, I4C, è un importante programma di Impact Innovation nel territorio italiano, nato dalla collaborazione tra Collège des Ingénieurs Italia, con acronimo CDI, Politecnico di Torino e IdeaSquare del dipartimento di innovazione sperimentale del CERN.

Per cinque mesi, partecipanti al Master in Business Administration, MBA, del Collège des Ingénieurs, dottorandi selezionati nei migliori atenei d’Europa e studenti ed ex studenti della scuola Holden, scuola di narrazione fondata da Alessandro Baricco, hanno lavorato a 10 challenge, in cui la “sostenibilità” doveva fare da padrone, in ambito economico, sociale e ambientale.

Ho avuto la bellissima occasione di poter intervistare i vincitori di Innovation 4 Change. Il gruppo si chiama MOWERA ed è costituito da: Aureliano Stingi, dottore in cancer biology e master in business administration, Federico Vecchio, ingegnere edile, dottorando in Ingegneria Civile e Ambientale al Politecnico di Torino, Anna Nastruzzi, laurea magistrale in ingegneria meccanica presso UNIFE, dottoranda in Material Science and Engineering a EPFL e PSI con focus su materiali nucleari innovativi, Caterina Boccalatte, diploma in International Storytelling and Contemporary Humanities alla scuola Holden e studentessa di Lingue e Letterature straniere dell’UniBg, Andrea Ragona, corporate finance and investment banking alla Shanghai University of Finance e Sapienza, ex Uber business development, Ilaria Bushati, laurea magistrale in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, MBA al College des Ingenieurs e Laurea triennale in Scienze Internazionali dello sviluppo e della comunicazione ed Emanuele Musso, laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso Politecnico di Torino e laurea magistrale Ingegneria Meccanica-Autoveicolo al Politecnico di Torino e Milano-Alta Scuola Politecnica, MBA fellow at Collège des Ingénieurs.

Il nome della loro squadra è molto significativo: Mowing è l’azione dello sfalcio, da cui deriva MOW ed ERA perché vorrebbero cambiare un’era. Da notare che casualmente compare la parola WE, ed ERA se girata diventa ARE, e dunque WE ARE MOWERA, il tutto in un unico nome.

Com’è nata l’idea di partecipare a Innovation 4 Change?

ANNA: Per noi ragazzi del CDI era un corso obbligatorio. Una volta mostrate le 10 challenge ci è stato chiesto di iscriverci alla sfida che più ci interessava. Una volta iscritti, in base a chi doveva fare il master anziché il dottorato, siamo stati divisi in squadre ed è stato creato il nostro Team. Per me e per Aureliano è stato qualcosa di imposto, perché parte del programma. Diverso è stato per Federico e Caterina.

FEDERICO: Per quanto riguarda il mio percorso di studi presso il politecnico di Torino, I4C è opzionale, non obbligatorio. È inserito in un corso di dottorato soft skills tenuto dal professor Paolucci che si occupa di start up creation e innovazione. Dopo aver affrontato una serie di colloqui con membri di CDI, siamo stati selezionati in base al curriculum e altre caratteristiche ritenute valide per poter intraprendere questo percorso.

CATERINA: Scuola Holden sceglieva tra alunni ed ex alunni più meritevoli. La nostra richiesta di partecipazione al programma si è svolta in due fasi. La prima era quella di selezione: inviare il Curriculum Vitae e spiegare, attraverso una lettera motivazionale, la scelta dell’iscrizione e la seconda è stata quella del colloquio. Ho scelto di intraprendere questa avventura perché è in linea con il mio modo di essere. Credo nella potenza della diversità e sono assolutamente convinta che un team variegato possa portare tanto. L’ho vista come una sfida personale: I membri della mia squadra hanno tutti un background STEM, io tra scuola Holden e università ho un background differente, più umanistico. Inoltre sono convinta che per riuscire a cambiare il nostro futuro sia necessario agire nel presente

Come si è svolto il Demo Day?

ANNA: La presentazione dei progetti si è svolta presso la Sala d’Onore al Castello del Valentino. Siamo stati divisi in 2 gruppi: i primi cinque dalle 10 del mattino al castello del Valentino, dove poi si è tenuta una breve introduzione da parte degli organizzatori e delle scuole coinvolte, dei partner coinvolti, con le varie fasi di spiegazione, per esempio cosa si intendeva per Innovation e Change e le fasi toccate nel programma: ricerca, ideazione, execution e validation.

Dopodiché noi siamo stati i primi a presentare. Quando ci siamo dati il cambio con gli altri team, siamo tornati alla Fondazione Agnelli dove abbiamo rispiegato la nostra idea, questa volta supportati dal prototipo. Dopo aver saputo la valutazione finale abbiamo avuto uno scambio di idee con gli organizzatori del CDI.

L’inizio è stato un momento di intensa attività, ma non l’ho vissuto con ansia: abbiamo avuto una buona organizzazione e poco è stato lasciato al caso

FEDERICO: La mattina l’ho percepita un pochino adrenalinica, ho dovuto assembrare il prototipo in fretta e furia, nonostante la progettazione anticipata. Non sapendo nemmeno le domande della giuria è stato un salto nel vuoto, ed eravamo anche il primo gruppo ad esporre il progetto. Poi Aureliano dal punto di vista oratorio è stato brillante e in 10 minuti avevamo finito. Tornati alla Fondazione Agnelli con il prototipo, la commissione con altri esterni hanno fatto domande, sollevando diverse tematiche che durante lo speech non abbiamo toccato anche per motivo di tempo, ma abbiamo risposto bene, anche perché c’è stata una fase di studio durata sei mesi, come un esame preparato da tanto tempo, e infatti è andato tutto bene.

In base a quali criteri è stato giudicato il progetto?

FEDERICO: Il progetto è stato valutato secondo 4 categorie: presentazione, disruption, tecnologia e impatto, di cui per ciascuna è stata assegnata un voto da 1 a 5 e la loro somma ha dato il voto finale e noi abbiamo preso 4.5. Con la prima categoria, presentazione, si intende ciò che si è svolto durante la mattinata, quindi speech con Power Point di supporto e presentazione del prototipo. Disruption, quanto l’idea fosse distruttiva e innovativa rispetto alle tecnologie, poi si è parlato della tecnologia in sé, ovvero se tecnologicamente il progetto poteva funzionare. Per la categoria impatto si intende quanto l’idea proposta riuscirà a impattare da qua ai prossimi 20 anni nei parametri di sostenibilità sull’umanità.

ILARIA: Questa è una tecnologia Low Tech, perché studiamo usando degli esseri viventi che fungono da trasformatori, quindi la disruption sta nel fatto di usare la natura come trasformatore che è quello che normalmente si fa, ma come esseri umani non facciamo, adoperando altri metodi artificiali che non funzionano quanto la natura in sé. La disruption è nel ripensare a come usiamo la natura e come ci integriamo con lei.

AURELIANO: Il progetto era trovare una soluzione a un problema di Ferrovie dello Stato Italiane, ovvero l’enorme quantità di sfalci che non solo doveva essere smaltita, ma anche pagare per lo smaltimento, un processo che generava un’enorme quantità di CO2, quindi totalmente insostenibile. Nella nostra soluzione lo sfalcio viene riutilizzato e riusciamo ad estrarne del valore. La macchina non fa nulla, principalmente gli insetti si nutrono di questi scarti e li trasformano in proteine che puntiamo a vendere sul mercato, cercando di recuperare gli scarti dei nostri stessi scarti.

ILARIA: A livello di gruppo abbiamo lavorato sui concetti di interazione uomo-natura. Mi sono fatta ispirare dal documentario ‘Il Sale della Terra’ di Salgado: c’è una parte in cui lui coltivando alberi e concimando riesce a ripopolare ettari ed ettari di terra desertificata, deserta per un problema sia di impoverimento che sfruttamento del suolo. Lui riuscendo a ripopolare quest’area ha ricreato un sistema naturale artificialmente. All’idea del concime, dunque di utilizzare microrganismi per crearne in favore della natura, abbiamo aggiunto l’idea delle proteine per toccare anche la tematica del Food.

ANNA: Offriamo una soluzione completa: non gestiamo solo il discorso di trasformazione, ma anche l’Input: ricaviamo l’Input per trasformarlo e ricavare l’Output. Un altro aspetto può essere il discorso del volume. Gli scarti hanno un volume elevato, mentre il prodotto finale un volume ridotto, quindi anche in termini di organizzazione di spazi diventa più facile da gestire. Ci tengo ad aggiungere che partendo dalla challenge di ferrovie, abbiamo affrontato prima il problema del green waste, per poi estendere il concetto all’organic waste e integrandolo col food waste. Nel nostro caso abbiamo voluto trattare entrambi i rifiuti, in quanto sono una grossa problematica, e tramite il nostro processo cercare in un futuro di considerare la nostra materia, al momento “Input” e considerata come rifiuto, non più uno scarto, ma oggetto che ha valore intrinseco e che può dunque essere trasformata in un oggetto che ha ulteriore valore.

Quali sono i progetti futuri?

CATERINA: Un progetto è la partecipazione come invitati speciali all’Italian Tech Week il 29 e il 30 settembre all’OGR di Torino… poi, nelle prossime settimane, vedremo!