“Nonni atalantini allo stadio”, grande festa alla Seriana Edilizia - BergamoNews

Il 29 giugno 2022 è stato un giorno importante per Seriana Edilizia. Si è infatti tenuto l’evento conclusivo dell’iniziativa “Nonni atalantini allo stadio”, concorso organizzato con il supporto di Atalanta Bergamasca Calcio per la stagione calcistica 2021-2022.

Protagonisti di questo evento sono stati, accanto all’azienda specializzata in interventi di miglioramento sismico per strutture prefabbricate in calcestruzzo Seriana Edilizia, gli 11 nonni atalantini, vincitori del concorso e premiati con dei biglietti per varie partite di Serie A Tim.

Sono dei veri appassionati di Atalanta, tanto da seguire la squadra da 50 o, addirittura, 60 anni, ricordandosi le evoluzioni della squadra, con i nomi dei più celebri giocatori passati a Bergamo. Sono dei veri veterani per quanto riguarda l’abbonamento allo stadio, tanto da non perdersi mai una partita e definiscono la squadra come “Fede” o “Casa”.

Oltre ai brindisi d’obbligo e alla consegna di palloni Atalanta autografati come segno tangibile dell’esperienza goduta, i “nonni atalantini” sono stati accompagnati in un mini tour in azienda per fare la conoscenza dei colleghi e per vedere svelati i reparti ed in generale il mondo di Seriana Edilizia. L’intero team a interagito con i visitatori trovando molto piacevole la curiosa incursione.

L’iniziativa

L’iniziativa è nata in modo spontaneo e sentito con l’obiettivo di fare un gesto per una fascia della cittadinanza soprattutto dopo il periodo difficile che la città ha vissuto. Seriana Edilizia crede infatti molto nel messaggio che si cela dietro questa proposta.

Durante la celebrazione dei vincitori di mercoledì 29 giugno, Mirko Assolari, co-fondatore dell’azienda insieme al fratello Michele, ha raccontato come è nata l’idea.

“L’iniziativa è nata da una suggestione. Michele è rimasto folgorato dall’immagine in tv di un anziano accompagnato da un ragazzo, probabilmente suo nipote, in occasione della partita Atalanta – Valencia a San Siro il 19 febbraio 2020. I loro sguardi erano stati inquadrati molto da vicino e anche se di generazioni differenti trasparivano la stessa passione e lo stesso entusiasmo. Il nostro pensiero è andato subito a tutte le persone di una certa età, abbonate da una vita, che però, a causa del covid hanno dovuto interrompere la loro partecipazione. Abbiamo voluto fare un dono alla città, senza nulla in cambio, per restituire un pezzo della gioia che la pandemia ha sottratto alla popolazione”.

I nonni sono unici. Sempre pronti ad aiutare figli e nipoti senza volere niente in cambio. Seguendo il loro esempio, Seriana Edilizia ha deciso di fare loro un piccolo regalo. Cosa c’era di meglio che mettere in palio biglietti per assistere ai match casalinghi dei nerazzurri?

Grazie anche al supporto di Atalanta l’iniziativa è stata portata avanti con entusiasmo ed energia. Antonio Bisanti, Responsabile partnership Atalanta B.C. S.p.A., che era presente alle premiazioni ha commentato sottolineando l’importanza dei tifosi e dei partner importanti come Seriana.

Con grande rammarico, non è stato possibile avere presenti in azienda tutti i vincitori a causa di problemi di salute. Con immenso dolore l’azienda ha appreso della scomparsa di un nonno atalantino e tratterrà la debole consolazione di aver fatto vivere un’esperienza speciale a lui ed al figlio.