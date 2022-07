L'Accademia porta in vacanza volontari, medici e imprenditori: 3 giorni in Val Pusteria - BergamoNews

È iniziata venerdì 1 luglio la gita dell’Accademia dello Sport e dei suoi amici in Val Pusteria.

Circa duecento le persone che hanno aderito alla tre giorni, tra vertici e volontari dell’associazione, insieme a una quarantina tra medici e infermieri della provincia di Bergamo che hanno combattuto il Covid, alcune delle famiglie di Amatrice che l’Accademia aveva aiutato con tre casette mobili subito dopo il terremoto del 2016 e tanti imprenditori bergamaschi sempre vicini al mondo della solidarietà e pronti a dare la propria mano.

Una visita che vede anche momenti di accoglienza istituzionali e incontri importanti, con i sindaci di Monguelfo, Braies e Val Casies, con le autorità della Provincia di Bolzano.

Momenti conviviali e di riposo dopo tanti mesi di duro lavoro, al servizio del territorio e per organizzare il torneo di tennis che da quest’anno ha fatto ritorno in città, nella bellissima cornice della Cittadella dello Sport che per l’occasione è stata oggetto di un profondo restyling grazie all’impegno dell’Accademia e il sostegno di Regione e Provincia.

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio i 200 partecipanti alla spedizione avranno l’occasione di gustare i prodotti locali e di visitare alcuni dei luoghi più belli della zona, tra i quali il lago di Braies e le Tre Cime di Lavaredo.

Il programma

Venerdì 1 Luglio

– 12.00: ritrovo presso Parco di Monguelfo con colazione a base di prodotti locali offerto da Accademia dello Sport

– 14.30-15.00: trasferimento al Lago di Braies, passeggiata libera

– 16:30 concerto sul lago a cura della banda musicale di Mariano Comense e Orobian Pipe Band di Bergamo – Tramonto sul lago – Cena libera

Sabato 2 Luglio

07.00: partenza per Tre Cime di Lavaredo

– 08.00: ritrovo rifugio Auronzo, trasferimento, a piedi, ai rifugi Lavaredo (passeggiata semplice di circa 20 m.) e Locatelli (di circa 1 ora – portare racchette)

– 13.00/13.30: pranzo al sacco con pane e salame – pancetta – coppa – porchetta – formaggi e vino bergamasco

– 15.00: concerto presso il Rifugio Lavaredo

– 16.30: rientro al rifugio Auronzo

– 19.30: cena presso il Parco di Monguelfo, stand gastronomico organizzato dai Vigili del Fuoco di Monguelfo a prezzi concordati e favorevoli per gli ospiti con prodotti tipici locali

– Concerto della banda di Monguelfo alternata con le bande al seguito dell’Accademia (Mariano C. – Orobian P.B. )

– Saluto Autorità

Domenica 3 Luglio

– 07.30: raduno in località Ponticello di Braies

– 08.00: partenza per Prato Piazza (mt.2.000) con escursione sul Monte Specie (mt.2.390)

– 10.00: Santa Messa in loco celebrata da Don Giulio Della Vite – Segretario Generale della Curia di Bergamo

– 11.00: colazione al sacco (offerta dall’Accademia) animata con breve concerto in quota (per disabili e non camminatori possibilità di raggiungere la località della Messa con i mezzi del gruppo Pompieri di Monguelfo)

– Mattutino con i Sillianer Buibm

– 13.30: pranzo finale presso il Parco di Monguelfo con stand gastronomico organizzato con le stesse modalità della cena di sabato

– Saluti finali