Giro d'Italia Donne, Elisa Balsamo terza nel prologo - BergamoNews

Esordio più che soddisfacente per Elisa Balsamo al Giro d’Italia Donne.

La 24enne residente a Sarnico ha infatti colto il podio nel prologo andato in scena a Cagliari e conquistato dall’americana Kristen Faulkner (BikeExchange – Jayco).

Complice il chilometraggio particolarmente ridotto, Balsamo ha sorpreso anche nella prova contro il tempo ottenendo il terzo posto assoluto, lontana soltanto sei secondi dalla vincitrice.

Brava a sfruttare nel migliore dei modi il vento moderato che spirava per le vie del capoluogo sardo, la portacolori della Trek-Segafredo ha sorpreso tecnici e avversarie lasciandosi alle spalle fra le altre la compagna Elisa Longo Borghini, costretta ad accontentarsi della quinta piazza.

“Si è tratta di una cronometro breve, ma molto positiva per me. Ho studiato molto bene le curve presenti lungo il percorso e ho cercato di dare tutto dal primo all’ultimo chilometro – ha commentato Balsamo nel dopo-gara -. Siamo particolarmente motivate e vogliamo lottare per ottenere buoni risultati dall’inizio alla fine, anche perchè vogliamo goderci realmente questo Giro”.

A vestire la prima maglia rosa ci ha quindi pensato la statunitense Faulkner che ha confermato l’ottima condizione mostrata al Giro di Svizzera coprendo i 4,7 chilometri in programma in 5’46”.

Nonostante sia al terzo anno fra nel mondo del professionismo, la 29enne proveniente dall’Alaska ha dettato subito legge lasciandosi alle spalle la collega George Baker (Team BikeExchange – Jayco), distante soli quattro secondi.

In chiave classifica generale ottima prova per l’olandese Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) che ha chiuso le proprie fatiche in sesta posizione guadagnando terreno importante sulle dirette avversarie.

Al via con la maglia azzurra di miglior italiana, Elisa Balsamo proverà a balzare al comando della classifica in occasione della prima tappa che condurrà le atlete da Villasimius a Tortolì.